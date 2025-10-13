為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖貨車抓斗未收就上路 扯斷交通號誌桿驚險一瞬間

    2025/10/13 21:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    貨車司機疏忽未收抓斗，硬生生扯斷交通號誌。（民眾提供）

    貨車司機疏忽未收抓斗，硬生生扯斷交通號誌。（民眾提供）

    澎湖主要幹道204號縣道，今（13）日傳出澎湖一輛營造公司的抓斗貨車，疑因未收抓斗就上路，直接勾到交通號誌電線線路，將號誌燈硬生生扯斷，所幸剛好是燈號轉換，路面淨空，未波及到過往人車，但號誌燈斜躺在馬路上，嚴重影響交通，警方立即派員到場維持秩序，營造廠老闆也到場，了解相關後續賠償問題。

    澎湖縣政府警察局調查指出，今日下午5時5分左右，疑因駕駛作業疏忽未把車上抓斗收起就上路，行經204縣道及新店路十字路口時，高聳的抓斗直接勾到連接交通號誌桿的電線，硬生生將路口號誌扯斷，幸好當時倒下的號誌桿下無其他人車，才未造成人命傷亡。

    根據目擊民眾指出，這輛抓斗貨車由新店路北往南快速行駛，先是不慎將路口號誌扯斷，電線還鉤住高掛的抓斗，最後只好停在路中間，再將抓斗放下，電線才未繼續纏繞住。慶幸當時正逢號誌變換，路口車輛淨空，未傷及路過人車。

    雖然未收抓斗上路，未造成人命傷亡，但交通號誌桿賠償問題，需進一步估計，營造廠老闆可能要破財消災，澎湖縣政府交通隊派員現場進行測量，並請廠商估價，未來都要照價賠償，同時當地車流量大，修復工作必須盡快進行，才不會影響到交通順暢度。

    被扯斷的交通號誌橫躺在馬路上，警方將依法向營造商求償。（民眾提供）

    被扯斷的交通號誌橫躺在馬路上，警方將依法向營造商求償。（民眾提供）

