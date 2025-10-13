為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    火勢猛烈！澎湖吉貝漁船遭火噬 疑人為縱火

    2025/10/13 20:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖吉貝廢棄漁船無名火，迅速吞噬船體。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖吉貝廢棄漁船無名火，迅速吞噬船體。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖北海吉貝離島，除是觀光重鎮外，漁業也是主要經濟命脈，今（13）日傳出停放岸邊漁船火警，澎湖縣政府消防局據報後趕往滅火，但船籍資料不明，失火原因啟人疑竇，漁政單位與岸巡聯手調查，釐清船主責任歸屬，澎湖縣政府消防局則派出火調人員前往，了解是否有人為縱火之嫌？

    澎湖縣政府消防局調查指出，下午4時19分接獲民眾報案，指出吉貝村土石方資源堆置處理場東側岸際有一艘漁船起火燃燒，火勢相當兇猛，烈焰直撲上天，遠遠就能看到火光，因此澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣吉貝分隊2 車3人前往現場，由隊員王怡鈞負責帶班。

    消防局勤務人員到達現場，起火船隻距離道路約60公尺，經勤務人員部署1水線，並延伸4條水帶出水搶救，火勢於下午5時05分撲滅。該船疑似為廢棄之漁船，船籍資料正由岸巡單位查證中。

    由於船籍資料不明，加上廢棄多時，早已無動力設施，卻突然莫名起火，引發外界質疑人為縱火的可能性，除了澎湖縣政府消防局火調小組出動，釐清調查失火原因外，農漁局及第七岸巡隊也介入調查，先找到船主，再來釐清相關責任歸屬。

    澎湖縣政府消防局吉貝分隊，部署4條水線滅火。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣政府消防局吉貝分隊，部署4條水線滅火。（澎湖縣政府消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播