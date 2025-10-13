火勢猛烈！澎湖吉貝漁船遭火噬 疑人為縱火

澎湖吉貝廢棄漁船無名火，迅速吞噬船體。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖北海吉貝離島，除是觀光重鎮外，漁業也是主要經濟命脈，今（13）日傳出停放岸邊漁船火警，澎湖縣政府消防局據報後趕往滅火，但船籍資料不明，失火原因啟人疑竇，漁政單位與岸巡聯手調查，釐清船主責任歸屬，澎湖縣政府消防局則派出火調人員前往，了解是否有人為縱火之嫌？

澎湖縣政府消防局調查指出，下午4時19分接獲民眾報案，指出吉貝村土石方資源堆置處理場東側岸際有一艘漁船起火燃燒，火勢相當兇猛，烈焰直撲上天，遠遠就能看到火光，因此澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣吉貝分隊2 車3人前往現場，由隊員王怡鈞負責帶班。

請繼續往下閱讀...

消防局勤務人員到達現場，起火船隻距離道路約60公尺，經勤務人員部署1水線，並延伸4條水帶出水搶救，火勢於下午5時05分撲滅。該船疑似為廢棄之漁船，船籍資料正由岸巡單位查證中。

由於船籍資料不明，加上廢棄多時，早已無動力設施，卻突然莫名起火，引發外界質疑人為縱火的可能性，除了澎湖縣政府消防局火調小組出動，釐清調查失火原因外，農漁局及第七岸巡隊也介入調查，先找到船主，再來釐清相關責任歸屬。

澎湖縣政府消防局吉貝分隊，部署4條水線滅火。（澎湖縣政府消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法