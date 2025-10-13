酸復國黨秘書長「偽正藍軍」楊智伃挨告不起訴 檢：屬合理評論

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

中華保台反共復國黨秘書長程凱力今年接受訪問時，表態支持罷免國民黨立委，事後國民黨發言人楊智伃發文質疑，程凱力歷經5個政黨，堪稱偽正藍軍、詐騙團體；程凱力不滿個人黨籍經歷遭公開並受批評，控告楊智伃違反個人資料保護法及妨害名譽罪。台北地檢署調查後認定，楊的言論屬合理評論，處分不起訴。

事件起於今年1月12日，網紅八炯在YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」會員限定影片中訪問程凱力，該影片標題為「入黨40年正藍軍不忍了！集體罷免中共國民黨立委！中華民國派挺台灣一起滅共」，片中，程凱力表示將配合當時如火如荼的罷免活動。

隔日，楊智伃於臉書發文，表示有「舔共網紅」帶著「偽正藍軍」假冒國民黨員配合民進黨大罷免，並提醒「小心偽正藍軍是詐騙團體」。她列舉程凱力曾加入新黨、親民黨，雖持有2021年國民黨黨員證書，但2023年另組中華保台反共復國黨，已遭國民黨認定喪失黨籍，批評對方「能蹭就蹭，蹭中之霸」，甚至諷稱「恐怕只缺共產黨黨證」。

程凱力認為該言論損及名譽提告。不過，檢方調查發現，程凱力的黨籍資料早已公開，例如參選台中市議員即載明於選舉公報，相關資訊亦可自網路取得，並非未公開個資。

檢方認為，楊智伃係就程凱力以國民黨員身分參與罷免一事，針對公開資訊表達個人評論，未逾越合理評論範圍，因而處分不起訴。

