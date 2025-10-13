為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中海線出現房仲偽造房東印章出租房子侵占租金 民眾po網提醒防詐

    2025/10/13 19:17 記者歐素美／台中報導
    台中海線一名房仲偽造房東印章將房子出租他人，侵占簽約金及租金4萬餘元，民眾po網提醒大家注意。（擷取自網路）

    台中海線一名房仲偽造房東印章將房子出租他人，侵占簽約金及租金4萬餘元，民眾po網提醒大家注意。（擷取自網路）

    嚴姓房仲利用房東的信任，偽造房東的印章，將房東名下的房子出租他人，侵占房東的簽約金及租金共計4萬600元，房東的薛姓母親發現向警方報案，警方通知嚴男到案說明後，將全案移請台中地方檢察署偵辦；民眾在網路po文提醒民眾注意該名房仲，稱已有多名弘光、靜宜學生及租客被騙，還有網友回應表示，自己就被騙。清水警分局表示，目前僅薛女報案，並無其他被害租客報案，警方已通知轄內靜宜大學及弘光科技大學加強對學生宣導租屋安全及防詐手法，避免類似事件再度發生。

    清水警分局表示，今年8月22日接獲薛姓女子報案指稱，其兒子名下房產遭簽約專任房仲嚴姓男子偽造印章出租予他人，並侵占簽約金及租金共計4萬600元。

    清水警分局依規定受理後，通知嚴男到案說明，並於10月1日將全案移請台中地方檢察署偵辦。警方表示，經清查，目前僅薛女報案並提出告訴，並不知轄區有學生受害，但警方已通知轄內靜宜大學及弘光科技大學，加強對學生宣導租屋安全及防詐手法，避免類似事件再度發生。

    熱門推播