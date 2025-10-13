為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    血染頂樓、從6樓一路滴到1樓！ 台中喋血情殺案現場曝

    2025/10/13 19:17 記者許國楨／台中報導
    頂樓都是血跡。（金龍里長楊文欽提供）

    頂樓都是血跡。（金龍里長楊文欽提供）

    台中市北區某棟公寓今天驚傳情殺砍人案，37歲蕭姓男子因感情糾紛，竟持美工刀闖入女友租屋處攻擊，導致3人受傷，血跡遍布整棟建築。只見灰色水泥樓梯灑滿點點鮮血，從6樓滴到1樓連成線，頂樓地面殘留大片血跡與被打壞的鐵架、夾腳拖鞋交錯倒臥，場景駭人。

    當地金龍里長楊文欽指出，他獲報趕抵現場時，警方已在一樓管制，「地上一個磚頭、滿地都是血」，順著樓梯往上查看，從1樓到5樓階梯全是斑駁血跡，一直到6樓加蓋套房，現場水龍頭被砸壞，血水混著自來水流滿頂樓地板，牆角散落黃女的拖鞋與金屬椅腳。

    經查，蕭男與黃女交往期間感情不睦，疑因黃女提分手，蕭男心生不滿，據指出，蕭男曾在2個月前出獄後多次尋找黃女未果，黃女為避開糾纏，搬至外婆位於6樓的套房居住，未料仍被尋上門，蕭男今日中午持美工刀闖入，雙方談判不成，一怒之下揮刀攻擊，現場租客為保護母女挺身阻擋，也遭波及受傷。

    據了解，黃女外婆是當地包租婆，除自住一樓還有多間套房出租，並由女兒（黃母）協助管理，案發後，血跡順著樓梯一路延伸至地面層，讓里民驚呼「整棟樓都是血！」警消獲報趕抵時，女警協助將驚魂未定的母女帶下樓送醫，警方隨即在現場壓制蕭男，並帶回偵訊，初步朝殺人未遂方向偵辦。

    灰色水泥樓梯灑滿點點鮮血。（金龍里長楊文欽提供）

    灰色水泥樓梯灑滿點點鮮血。（金龍里長楊文欽提供）

