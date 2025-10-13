夫外遇離家9年半獨力撫養3孩又罹癌 妻告小三判賠35萬

林姓女子控訴前夫外遇離家9年半，由她獨力照顧3名子女；新竹地方法院判小三顏女須賠償精神慰撫金35萬元。（記者廖雪茹攝）

林姓女子控訴前夫周姓男子加入社團後，與顏姓女子發生不正當男女關係，甚至搬離住家，9年半來由她獨力照顧3名子女，過著如低收入戶般的生活，後來不僅3子女誤交損友，自己也不幸罹患乳癌；新竹地方法院審理認顏女侵害配偶權情節重大，判須賠償精神慰撫金35萬元。

判決書指出，林女控訴她與周男2005年結婚，本有幸福美滿的家庭，共同養育3名子女。直到2015年初，周男加入獅子會等社團組織後，每逢假日便孤身參與活動，甚少陪伴妻小；做為結髮妻，她樂見丈夫事業能如日中天，便默默一肩擔起所有家務與教養事務。未料，同年10月間卻發現周男與顏女以「老公、老婆」相稱，還一起討論內衣款式。

林女控訴，周男知道她已發現不倫情事後，未反省自身並回歸家庭，反而勃然大怒、屢屢對她惡言相向，甚至更肆無忌憚與顏女牽手逛街、留宿女方家，甚至搬離住家，丟下妻小4人相依為命。

判決書指出，林女指自己9年半來獨力照料3名子女，同時還得工作賺取每月約2萬5000元的微薄薪資，支應家庭生活開銷；而周男離家後僅零星匯款，從原本每月4萬5000元逐漸減為每月6000元，甚至拒絕為3子女投保健保，母子4人生活如低收入戶。

林女並控訴，可能因家庭功能不彰，3名子女相繼誤交損友、遭刑事偵查，周男母子卻反指責她「未善盡母親責任」，要她變賣汽車、黃金替子女「收拾善後」。多年來心酸血淚高壓，她在2024年間遭診斷罹患乳癌，歷經大小手術、化療療程不斷，精神受到莫大痛苦。

判決書指出，顏女早在2017年就曾因侵害配偶權被判賠10萬元確定，卻從未履行，甚至多年後仍與周男往來，2023年間更被林女的子女目擊與周男「同睡一張床」，且目前仍登記同址居住。

法官認為，顏女明知對方有配偶，仍多次逾越男女交往分際，行為明顯侵害原告婚姻之圓滿安全與幸福，屬故意不法侵害身分法益且情節重大。審酌顏女高中畢業、月薪約2萬8000元，侵害林女配偶權的行為態樣及事後態度等一切情狀，判顏女須賠償林女精神慰撫金35萬元。

