竹市府年輕女政務官遭愛慕者長期騷擾 雙十升旗典禮後嚇到報警

新竹市政府市長室日前傳出有人持危險物品闖市長室大鬧被壓制後，如今再傳出有年輕女政務官員因愛慕者欲追求而長期騷擾飽受困擾，這名年輕女政務官上週參加雙十國慶升旗典禮，再度遭愛慕男子跟蹤騷擾，最後女政務官嚇到報警，目前警方已依跟騷法將這名男子送辦。

據悉，這名年輕女政務官，身材高挑、長相甜美，頗具知名度，曾多次出現在新聞事件報導中，在民眾黨內算是創黨人員，這些年來，曾多次與民眾黨前主席柯文哲參加大型活動，在黨內人氣算高，今年獲停職中的市長高虹安延攬到新竹市服務，年輕女政務官到竹市服務後，經常與代理市長邱臣遠出席各種市府活動，並出訪澳洲，因長相甜美，不乏追求者，成為許多人關注的對象。

女政務官受訪提到，這名男子年約40歲，長期透過各種管道表達想追求她，也因愛慕她，會在她的粉專留不雅的內容，甚至從台北到基隆再到新竹，經常在活動上透過各種機會接近她，時間長達1年，她曾多次表達對他這樣的舉動感到很不舒服，也當面告誡及拒絕其追求，但這名男子仍不顧其意願，利用市府各種活動欲靠近及接近她，讓她心生恐懼及害怕，也感到生命安全受到威脅。

因這名男子又在上週的國慶升旗典禮出現，且又出現要靠近她的誇張舉動，因忍無可忍，只好向警方報警，希望獲法律保護，警方事後要求這名男子到案說明，並依跟騷法將男子移送。據了解，男子最後被裁定4萬元交保。

