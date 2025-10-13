尖叫聲驚悚入耳！台中寶覺寺後方民宅情殺3傷 血跡斑斑嚇壞鄰居

發生情殺案的公寓加蓋頂樓。（記者許國楨攝）

台中市北區13日上演駭人喋血情殺！37歲蕭姓男子因感情糾紛，衝到女友住處談判破裂後情緒失控，竟持美工刀猛刺女友，再抄起磚頭亂砸，女友母親衝出相救遭波及，住在隔壁的男租客聽見慘叫聲勸阻，也被蕭男持刀攻擊，頭部與手臂遭重創，滿身是血，現場血跡斑斑、慘叫聲不斷，令人怵目驚心。

事發地點在北區健行路，知名寶覺寺後方巷弄內一棟民宅6樓加蓋套房，據了解，蕭男與27歲黃姓女子交往，近期疑因情感問題多次爭吵，13日近中午，蕭男帶著預藏的美工刀前往黃女住處，雙方談判不到幾分鐘便爆發口角。鄰居聽見激烈爭執聲，緊接著就傳出60歲黃女母親尖叫聲：「殺人啦！」

住在隔壁的27歲黃姓男租客聽見呼救，立刻衝出房門試圖制止，沒想到蕭男殺紅眼，持刀瘋狂揮砍，又抓起磚頭猛砸他的頭部，黃男身中多刀、血流如注，仍強忍劇痛，從六樓一路拖行到一樓求救，沿途留下大片血跡，場景驚悚。

目擊者回憶：「那時樓上傳來激烈碰撞聲，接著就看到那個年輕男生滿身是血地往下爬，整個人都快不行了，地上全是血，真的太可怕！」另一名住戶說，警方抵達前，凶嫌仍在頂樓持刀怒吼，整棟樓都陷入恐慌。

警消趕抵現場後，立即將傷者送醫急救，所幸皆意識清楚、無生命危險；再以優勢警力攻上樓層，與持刀蕭男短暫對峙後壓制逮捕。蕭男情緒極度不穩，目前已先行管束，待3名傷者狀況穩定後，進一步釐清案發經過與動機。

地上滿是血跡，令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

警方在現場採證。（記者許國楨攝）

