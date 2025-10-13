為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南帥警廖偉廷登2026公益寫真月曆 社群反詐創意宣導有一套

    2025/10/13 16:59 記者王俊忠／台南報導
    台南市警局二分局刑警廖偉廷。（南市警二分局提供）

    台南市警局二分局刑警廖偉廷。（南市警二分局提供）

    警政署刑事警察局攜手微風慈善基金會與中華民國國際刑警之友協會共同推出的「2026公益寫真月曆」，今年以「警警相依」為主題，以溫暖視角呈現刑警與警犬並肩守護社會治安的身影。南市警二分局偵查佐廖偉廷入選三月份的代言人，年約30多歲、擁有帥顏值的他，是明年這份公益月曆全國唯一獲選的縣市分局單位刑警人員。

    廖偉廷是2016年警察特考及格，2018年起服務於南市警五分局北門派出所，歷練基層勤務，秉持熱忱與責任感投入治安工作。2021年轉任南市警二分局偵查隊刑警迄今，持續在犯罪偵查與預防宣導領域貢獻專業與經驗。

    廖偉廷說，他投身警職之前，曾於民間擔任醫材業務人員，有良好溝通與協調能力，他從小立志成為警察，期望以實際行動守護社會治安、服務民眾，展現警察為民服務的初衷與使命。

    南市警二分局表示，廖偉廷不僅是打擊犯罪的第一線刑警，同時是二分局官方粉絲專頁的「藍勾勾小編」，他長期投入社群經營與反詐騙宣導，更以創意與熱忱成功邀請多位百萬網紅「無償」拍攝反詐騙的文宣影片，為警政工作宣導注入嶄新活力，被譽為「反詐幕後推手」。

    刑事局說，2026公益寫真月曆兼具公益、執法與形象推廣三大面向，展現刑警的專業與親民形象，也深化社會大眾對警犬隊的認識與支持。這月曆義賣所得將全數捐贈保安警察第三總隊刑警大隊警犬分隊，作為警犬訓練、裝備與生活福利之用，感謝警犬與領犬員警長年無聲奉獻的辛勞。

    主辦單位期盼透過月曆的影像與文字，讓社會各界感受刑警與警犬間的深厚情誼，並號召更多人關注與支持警政公益，讓「無聲英雄」持續發揮關鍵力量，營造安全、溫暖的社會環境。

    廖偉廷成為2026公益寫真月曆三月份代言人。（南市警二分局提供）

    廖偉廷成為2026公益寫真月曆三月份代言人。（南市警二分局提供）

