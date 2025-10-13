為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中女大生校內墜樓 幸大樓安全網「接住」送醫檢查

    2025/10/13 16:17 記者蘇孟娟／台中報導

    台中市今日下午2點多，一名女大生自校內大墜樓，幸大樓中庭內設有安全防護網，女大生自大樓4樓下墜，被設在2樓的安全網「接住」，學生未受傷，因情緒激動送醫院檢查，至於女大生墜落原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

    這起學生墜樓意外發生在下午，台中市消防局2點10分獲報有18歲女大生在校內自校園一棟教學大樓4樓墜樓，人卡在2樓安全防護網，消防局派救護車趕赴現場後，學生已由校方人員及學生協助拉至安全處，女大生雖情緒激動，但幸無大礙，順利將女大生送往醫院救治，至於女大生墜落原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

    據了解，該名女大生是大一新生，入學剛滿1個月，下午就有多名同學目擊該名學生坐在4樓多時，已有人察覺有異注意該名學生動態，該生自4樓往中庭方向墜樓後，學生第一時間通報校安人員，幸好大樓中庭上方在2樓設有安全防護網，女大生被2樓的安全網「接住」，校安人員趕到時，女大生還坐起休息一下後，在校安人員安撫及協助下，慢慢自行爬出到走廊。

    校方指出，幸好中庭的安全網發揮效用，學生沒有受傷，學生墜樓原因還有待調查，校方除請同學及校安陪同送醫檢查外，後續將由家長帶回照顧。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播