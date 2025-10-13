台中女大生校內墜樓 幸大樓安全網「接住」送醫檢查

台中市今日下午2點多，一名女大生自校內大墜樓，幸大樓中庭內設有安全防護網，女大生自大樓4樓下墜，被設在2樓的安全網「接住」，學生未受傷，因情緒激動送醫院檢查，至於女大生墜落原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

這起學生墜樓意外發生在下午，台中市消防局2點10分獲報有18歲女大生在校內自校園一棟教學大樓4樓墜樓，人卡在2樓安全防護網，消防局派救護車趕赴現場後，學生已由校方人員及學生協助拉至安全處，女大生雖情緒激動，但幸無大礙，順利將女大生送往醫院救治，至於女大生墜落原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

據了解，該名女大生是大一新生，入學剛滿1個月，下午就有多名同學目擊該名學生坐在4樓多時，已有人察覺有異注意該名學生動態，該生自4樓往中庭方向墜樓後，學生第一時間通報校安人員，幸好大樓中庭上方在2樓設有安全防護網，女大生被2樓的安全網「接住」，校安人員趕到時，女大生還坐起休息一下後，在校安人員安撫及協助下，慢慢自行爬出到走廊。

校方指出，幸好中庭的安全網發揮效用，學生沒有受傷，學生墜樓原因還有待調查，校方除請同學及校安陪同送醫檢查外，後續將由家長帶回照顧。

