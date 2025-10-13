砂石車撞破國道匝道護欄 凌空壓毀停車場多輛轎車

桃園市大園區國二甲線圳頭交流道發生砂石車衝破匝道護欄衝入民營出國停車場，凌空壓毀多輛轎車。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市國道2號高速公路甲線圳頭交流道今（13）日下午2點16分許發生嚴重車禍，1輛砂石車不明原因車輛失控衝進槽化線撞破匝道護欄，衝入下方民營出國停車場凌空壓毀多部停放場內的轎車，砂石車車頭與車身脫離也撞擊多部車輛，現場一片狼藉，桃園市消防局獲報派遣救護人到場將卡在車頭內的59歲張姓司機救出送醫，所幸沒有生命危險，肇事原因由國道警方調查中。

桃市消防局表示，119勤務指揮中心於今天下午2點16分接獲報案，指大園區國道2號甲線圳頭交流道、國際路1段處有1輛曳引砂石車不知何故失控衝破匝道護欄墜落在下方的出國停車場內，119立即派遣第三大隊大園分隊派遣救護車、器材車及救護、救災人員到場，發現砂石車駕駛受困車內，駕駛頭部後側有撕裂傷，經搶救後脫困，由救護人員給予頸圈、長背板固定、清理傷口及包紮止血，隨即以救護車送往林口長庚醫院治療。

請繼續往下閱讀...

警方表示，現場可見匝道護欄破撞開，砂石車凌空壓毀多部停放在出車國停車場內的轎車，且砂石車車頭與車身脫離，另撞擊多輛轎車，現場一片狼藉，砂石車駕駛告知員警因為身體突然不適導致車輛失控肇禍，警方將對駕駛進行酒測，確切事故原因持續調查中。

出國停車場內停放的轎車被砂石車凌空壓毀。（記者余瑞仁翻攝）

肇事砂石車車頭與車身脫離，撞擊多輛停車場內車輛。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市消防局大三大隊大園分隊救護人員搶救受困車頭內的張姓駕駛。（記者余瑞仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法