李文娟、端木正延長科技監控8個月 個案手機每日自拍上傳報到

木可公關行銷公司董事長李文娟。（資料照，記者劉信德攝）

台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲等11人涉嫌京華城貪污、侵占民眾黨政治獻金等案，由於木可公關行銷公司董事長李文娟、會計師端木正2人科技監控將到期，北院合議庭認為仍有延長必要，日前裁定2人皆自10月15日起，延長2人應遵守接受適當的科技設備監控，每日上午10時以個案手機報到，拍攝自己面部照片同步傳送至科技監控中心，為期8個月。

李文娟、端木正去年8月14日被台北地檢署約談到案，檢方翌日諭令李文娟150萬元交保、端木正100萬元交保，均限制出境出海，並以個案手機每日上午自拍上傳照片報到。北檢去年底偵結，依公益侵占、填製不實會計憑證罪起訴李文娟，端木正則依行使登載不實文書、準文書罪起訴。

請繼續往下閱讀...

北院審理時，今年2月裁定自2月15日起，李文娟、端木正維持個案手機每日定時報到的科控強制處分8個月，但不再限制其出境、出海；2人提出抗告，高等法院3月駁回確定。由於期限近日將屆滿8個月，台北地檢署向法院聲請延長科技監控。

法官日前開庭詢問，李文娟和律師稱，她已超過1年沒有工作收入，欠缺逃亡國外的資力，且她涉案罪名的刑度不高，有獲判緩刑的可能性，實在沒有棄保潛逃的可能及必要，150萬交保已足以防杜她逃亡的風險，沒必要再施以科技監控。端木正答稱，所涉非重罪，子女都在國內，還須照顧年邁母親，偵查中已繳納100萬元具保金，沒有潛逃規避刑責的必要。

北院審酌，全案目前尚在審理階段，本項科技設備監控，已屬比羈押輕微的替代處分，為適當及必要的監控措施，符合比例原則，裁定延長個案手機監控8個月。

會計師端木正。（資料照，記者張文川攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法