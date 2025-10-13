為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    罪加一等！「76行者」陳修將打死女友潛逃拒捕 持槍再判6年6月

    2025/10/13 16:03 記者陳冠備／彰化報導
    陳修將打死女友，被判刑10年10月定讞，棄保逃亡339天落網。（資料照）

    陳修將打死女友，被判刑10年10月定讞，棄保逃亡339天落網。（資料照）

    「76行者」遺體修復團隊前召集人陳修將再惹事！他4年前因毆打22歲胡姓女友致死，被判刑10年10月定讞，卻在入監前棄保潛逃。今年5月，員林警方在街頭圍捕他時，竟查出身上藏有非制式手槍與50發子彈，甚至還拿辣椒水襲警拒捕。彰化地院近日審結非法持槍案，依「槍砲彈藥刀械管制條例」判處陳男有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元

    判決書指出，陳修將於今年4月初，在台南市向綽號「辰羽」男子取得1把具有殺傷力的非制式手槍、2個彈匣及50發子彈。5月5日，陳因通緝遭警方在彰化員林查獲，在其身上發現非法持有制式槍械，經刑事警察局鑑定確認具備殺傷力。

    法院審理時，陳修將坦承犯行，其辯護人主張持有時間不長、請求減刑，遭法院駁回。

    法官認為，陳修將明知法令禁止非法持有管制槍彈，仍大量持有，對社會治安造成潛在重大危害，加上他過去曾有公共危險罪前科，素行不佳，儘管坦承犯行，素行難認良好。審酌其犯後態度及持有子彈數量並非少數，危害性高，因此判處6年6月徒刑，併科罰金10萬元；扣案手槍1支、彈匣2個及子彈均依法沒收。

    大批員警壓制陳修將，發現他的腰間插了一把手槍，裡面還有10發子彈，讓警方冒冷汗。（資料照，警方提供）

    大批員警壓制陳修將，發現他的腰間插了一把手槍，裡面還有10發子彈，讓警方冒冷汗。（資料照，警方提供）

