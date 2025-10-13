賓士、金戒指、漁船、快艇...... 澎檢15日辦拍賣會

澎湖地檢署拍賣物品，包括快艇。（澎湖地檢署提供）

澎湖地檢署15日舉行拍賣會，物品琳琅滿目，分別在上午10時、10時20分於地檢署1樓中庭舉行，歡迎有意願民眾前往參加，選購自己中意物品。

此次拍賣物品，包括九人座廂型車、機車、黑色裕隆車、黑色賓士車、灰色納智捷、銀色凌志車、金戒指（1.18錢）、無籍船筏（含船艉機引擎）、鳥意勝88號漁船、德進源1號快艇等。

凡欲參加拍賣競買者，請攜帶國民身分證準時到場。以現場出價最高且超過核定底價，經公開叫價3次後無人加價，承買人當場以現金繳清價款者拍得。承買人應出示國民身分證辦理登記，並需於當日以現金支付地檢署拍賣價金，若當日未能完成上揭程序者，其拍定視為無效，並應賠償地檢署當日進行拍賣程序所支出之費用。

拍定人於確定繳款後當日，應將拍賣物品領回，逾期地檢署不負保管責任。現況點交，公告之拍賣、觀覽照片僅供參考，地檢署對拍賣之物品概不負瑕疵擔保責任。拍賣日如遇颱風等不可抗力之天然災變致發布停止上班，則取消拍賣，另行擇期辦理拍賣。

九人座廂型車，列入此次拍賣會物品。（澎湖地檢署提供）

