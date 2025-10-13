為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賓士、金戒指、漁船、快艇...... 澎檢15日辦拍賣會

    2025/10/13 15:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地檢署拍賣物品，包括快艇。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署拍賣物品，包括快艇。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署15日舉行拍賣會，物品琳琅滿目，分別在上午10時、10時20分於地檢署1樓中庭舉行，歡迎有意願民眾前往參加，選購自己中意物品。

    此次拍賣物品，包括九人座廂型車、機車、黑色裕隆車、黑色賓士車、灰色納智捷、銀色凌志車、金戒指（1.18錢）、無籍船筏（含船艉機引擎）、鳥意勝88號漁船、德進源1號快艇等。

    凡欲參加拍賣競買者，請攜帶國民身分證準時到場。以現場出價最高且超過核定底價，經公開叫價3次後無人加價，承買人當場以現金繳清價款者拍得。承買人應出示國民身分證辦理登記，並需於當日以現金支付地檢署拍賣價金，若當日未能完成上揭程序者，其拍定視為無效，並應賠償地檢署當日進行拍賣程序所支出之費用。

    拍定人於確定繳款後當日，應將拍賣物品領回，逾期地檢署不負保管責任。現況點交，公告之拍賣、觀覽照片僅供參考，地檢署對拍賣之物品概不負瑕疵擔保責任。拍賣日如遇颱風等不可抗力之天然災變致發布停止上班，則取消拍賣，另行擇期辦理拍賣。

    九人座廂型車，列入此次拍賣會物品。（澎湖地檢署提供）

    九人座廂型車，列入此次拍賣會物品。（澎湖地檢署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播