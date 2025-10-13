中和男秋節前開心半夜放煙火 今晨又放竟這樣說

游男今晨在住家附近施放煙火，令當地居民不堪其擾，警方獲報到場將其帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和一名游姓男子，在中秋節前夕（5日）大半夜施放煙火擾民，被警方依爆竹煙火管理條例裁罰，但他今（13日）晨故態復萌又在住家附近施放煙火，居民被巨響被嚇醒紛紛報案，警方趕抵將游男帶回偵辦，但他上次被逮稱是開心，這次竟是心情不好，令居民倍感無奈。

有居民在今臉書社團「我是中和人」抱怨，為什麼半夜會有巨大鞭炮聲，且從窗外看還有亮光，已連續4至5次，其他網友紛紛回應「因為有個神經病在放煙火，小孩全被吵醒」、「上禮拜已經一次全家都被吵醒」、「都故意在半夜施放」、「我是嚇醒的」、「要是火花碰到陽台衣物發生火災怎麼辦」、「新店之前有鞭炮哥」。

據知，58歲游男住從事水電工作，住在新北中和忠孝街一帶，他在中秋節前夕（5日）凌晨2時許，跑到住家附近一處空地施放煙火，鄰居不堪其擾報案，警方到場將他帶回詢問時，他稱因為喝了酒心情很好，所以才會施放煙火，詢後依爆竹煙火管理條例函請消防局裁罰。

據查，游男今天凌晨3時許，又跑到同個地點施放煙火，鄰居被巨大聲響吵得無法入睡紛紛報警，警方到場後，雖未造成其他物品毀損，但發現游男依舊不學乖竟又惹事，這次還辯稱是因為心情不好才會施放煙火，再度依爆竹煙火管理條例函請消防局裁罰。

游男今晨在住家附近施放煙火，令當地居民不堪其擾。（記者陸運鋒翻攝）

