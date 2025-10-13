桃園婦誤信「假投資」要匯1715萬！ 行員機警阻詐

桃園市林姓婦人（左）前往中國信託南中壢分行辦理鉅額匯款，婦人臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異報警及時阻詐。（警方提供）

桃園市一名57歲林姓婦人日前誤信「假投資」，前往平鎮區環南路的中國信託南中壢分行辦理鉅額匯款，金額高達1715萬元，由於林婦臨櫃填單時神情慌張，面對行員關懷提問也支吾其詞，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷勸說，林婦才恍然大悟，及時成功阻詐。

平鎮警分局長徐坤隆今（13）日前往中國信託南中壢分行，表揚即時阻詐有功行員，除頒贈POLICE熊紀念品，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全；呼籲民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，金融機構如遇民眾疑似有遭詐騙狀況，可積極主動通知警方到場協助。

宋屋派出所所長鄒安晴表示，林婦家住平鎮區，自稱日前結識一名土地仲介，對方聲稱土地蓋樓竣工後投資將獲利翻倍，婦人聽後不疑有他，拿著存摺及印鑑前往銀行準備將存款1715萬全數匯出，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且這份投資也完全沒有契約保障，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間，也趕緊通知警方到場協助。

警方到場得知林婦對於「假投資」深信不疑，執意將金額匯出，經過員警及行員向婦人耐心解說，告知有許多詐騙集團利用話術博取信任及好感，再以投資名義要求民眾投入積蓄，林婦這才了解自己遇到詐騙，並不斷感謝行員、警方的熱心協助，才能幸運保住血汗錢。

平鎮警分局長徐坤隆（左2）前往中國信託公開表揚即時阻詐有功行員。（警方提供）

