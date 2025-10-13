三峽警掃蕩職業賭場 貨櫃屋全拆光

新北市三峽1處貨櫃屋工寮暗中經營天九牌賭場被查獲，起出近200萬元賭資，警方逮獲蔡姓主嫌等13人，國慶連假前強制進場拆除，今天確認全部拆光。（記者吳仁捷翻攝）

新北市公安稽查小組接獲三峽警分局通報，國慶連假前拆除曾被查獲天九牌職業賭場、市價數百萬元的貨櫃屋工寮，今天完成履勘，確認曾查獲賭場場所完全拆除，展示公權力；三峽警方透露，7月間在這處貨櫃屋工寮查獲天九牌賭場，逮獲11人，查扣賭資連同抽頭金近196萬元、賭具、監視器等，除法辦、裁罰，也啟動第三方警政強制拆除，展現政府公權力。

三峽警方表示，今年7月11日傍晚，警方持搜索票到三峽區中山路貨櫃屋搜索，查獲天九牌職業賭場及經營賭場高嫌、楊姓房東與11名賭客，現場查獲1副天九牌、骰子、賭資178萬2300元、抽頭金17萬8100元，一併查扣8個監視器鏡頭、監視器主機等證物，全部帶回偵辦。

警詢後，賭客依社會秩序維護法裁罰，高嫌及同夥楊嫌依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查獲賭場後，發現該處擾亂社會治安甚鉅，也有公安之虞，通報新北市政府公安稽查小組，拆除大隊稽查針對查獲不法範圍認定違章，杜絕違章複燃不法情事，裁定使用強制力拆除該犯罪場所，7日10時起，強力拆除犯罪、違規場所，今天完成履勘、確認執行完畢。

警方呼籲，不肖份子經營賭場，恐吃上官司，參賭者也會被罰，警方將持續查緝，淨化社區治安，維護市民生活安全與秩序。

