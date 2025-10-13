均一價口說無憑！ 批發公司積欠數十萬元運費 法官判需支付

基隆地院近日審結，認為合約內並未載明口頭協商內容，判批發公司需支付款項。（記者吳昇儒攝）

基隆一家從事箱、包及服飾批發的公司，2018年起委託嘉里大榮物流公司協助運送商品給客戶。事後，雙方運費認定有落差，物流公司要求批發公司需支付積欠的40萬餘元運費。批發公司則認為，曾口頭協商運費均一價80元，物流公司卻未依約算帳，拒絕支付。基隆地院近日審結，認為合約內並未載明口頭協商內容，判批發公司需支付款項。

嘉里大榮物流公司控訴批發公司，自2024年4月起至同年8月止，均未支付運費，共計46萬5507元，經追討後未獲置理，故依運送法律關係提起訴訟，要求批發公司支付運費。

請繼續往下閱讀...

該批發公司柯姓代表人則宣稱，最初雙方簽訂貨運託運契約時，曾口頭達成不分寄件尺寸，單件商品運費均一價為80元。2018年12月間，公司內的會計主任還曾以電子郵件方式與對方會計杜主任核對運費計算錯收部分，可見雙方有達成運費均一價為80元共識。基於信任物流公司，起先未發現有溢收運費情形，但於2023、2024年間，發現被物流公司溢收124萬5515元，多次與對方溝通，對方卻稱杜姓會計主任已退休，應以合約為依據，無視以往約定，導致雙方無法達成共識。因此，物流公司索討的運費，應由溢收的百萬運費扣除，並返還剩餘溢收運費。

法官認為，雙方爭執運費計算方式，主要是有無運費均一價80元部分，但物流公司表示未曾與批發公司協商1件商品運費均以80元計算；而批發公司所提出2018年對帳郵件，是該名杜姓主任依客戶要求做的單次調整，無法認定雙方合意1件商品運費為80元，故認定批發公司說法不足為採，判處該公司需支付積欠的46萬5507元運費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法