金門釣客落海卡涵洞 撈起已明顯死亡

金門水頭港防波堤傳出一名釣客落水，經附近民眾發現通報港警，港警、港消、海巡等單位趕往救援，將釣客撈起時，已明顯死亡。（讀者提供）

金門1名年逾6旬鄭姓男子今天在水頭港防波堤釣魚落水，經附近民眾發現有異報警，港警、港消、海巡等單位趕往救援，將鄭男撈起時，已明顯死亡，死因由內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊調查中。

附近民眾指出，鄭男大約上午8點多，在水頭港北側防波堤燈塔垂釣，大概在9點20分左右，被民眾發現鄭男疑似落海，立刻向警方報案。

海巡署、金門港中隊、內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、金門縣消防局金城、金寧分隊據報立刻馳援，到場發現鄭男疑似卡在水中涵洞內，脫困後打撈上岸時，鄭男已無呼吸、脈搏，雖經急救仍宣告不治，全案交由港警處理後續事宜。

金門縣港務處表示，依商港法規定，目前水頭港區北側防波堤仍委由金門縣釣魚協會管理，釣客必須申請協會會員才能進入該區，且出入均由警衛負責管制。

有釣客說，鄭男是縣營金酒公司退休員工，是該釣點的常客，個性隨和，驟聞老釣友意外，許多人不捨。

金門水頭港防波堤傳出一名釣客落水，警方、消防聞訊前往涵洞中打撈救人。（金門縣消防局提供）

