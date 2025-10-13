北漂女帶公司水回家遭警告「勿濫用水資源」嚇慘 律師教1招自保

北漂女為省錢，下班從公司飲水機裝水回家，卻被貼上「請勿濫用水資源」告示；律師包盛顥提醒，少量帶水通常不觸法。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

下班帶公司水回家會觸法嗎？Dcard一篇「在公司裝水怕被罵」貼文引熱議，原PO表示，她北漂租房為了省錢會裝水回家，但飲水機近期被貼上「請勿濫用水資源」的紙條，讓她不敢再裝。律師包盛顥表示，少量偶爾取水，在多數情況下並不觸法，但大量或長期帶走則可能構成侵占或竊盜；若因此遭警告、懲處、降職或解僱，可主張行為合理並透過民事訴訟維權。

包盛顥受訪指出，員工下班後從公司飲水機裝水帶回家，在法律上屬於相對複雜的問題，主要取決於取水量、公司慣行以及是否有明確禁止規定。原則上，飲水機及其提供的水屬公司財產，主要供員工工作時間內合理使用，如飲用、泡茶或煮泡麵等。若員工偶爾裝取少量約500ml至1公升，且公司未明文禁止或通常默許，通常可視為合理使用。

包盛顥續指，若公司未明文禁止，少量取水難以構成竊盜。刑法竊盜罪要求行為人有「不法所有意圖」，而員工基於日常生活需求偶爾取水，通常無此意圖，因此被認定為竊盜的風險極低。反之，若帶走大量飲水，如數桶或反覆大容量取用，則超出合理使用範疇，恐構成竊盜或侵占，公司可依法追究。

關於公司貼出的「請勿濫用水資源」告示，包盛顥認為，此屬公司基於管理權所為的行為規範，雖非法律，但代表公司對員工的明確警告或禁止。若員工因此遭口頭或書面警告，可主張行為合理、不符比例；若遭重大懲處如記過、降職或解僱，可依民事訴訟主張權益，保護自己。

至於飲水安全問題，包盛顥提醒，若員工因飲用公司水而身體不適，需舉證水質直接導致傷害，並排除其他因素，才可能要求公司負責。如果公司未定期清潔設備或更換濾心，造成水質問題，則可能構成民法上的侵權行為，需要賠償損害。

包盛顥建議，合理使用範圍包括，以節約、衛生及安全為原則，少量裝取飲用水如500ml至1L以內，避免長期或大量外帶。他認為，下班偶爾帶少量水回家，多數情況下不觸法，但若大量或長期帶走，則可能構成侵占或竊盜，並建議員工尊重公司管理規範，以免引發勞資爭議。

