    首頁 > 社會

    台中熟女相信愛情 捧包裹想寄10萬「見面誠意金」

    2025/10/13 13:44 記者許國楨／台中報導
    賴女準備寄送給對方的10萬元包裹。（警方提供）

    台中市西屯64歲賴姓女子透過網路結識一名自稱「多金暖男」網友，短短幾天對方便展開猛烈攻勢，甜言蜜語不斷，讓她深陷粉紅泡泡，就在兩人尚未見面之際，男子以「見面誠意金」為由要求她寄出10萬元現金，賴女信以為真帶著現金包裹準備寄出時，恰巧被巡邏員警發現有異攔下勸阻，及時保住積蓄。

    據了解，賴女上月底在社群平台上與這名陌生網友相識，對方自稱事業有成、經濟寬裕，並以溫柔話語博取信任。隨著對話進展，他頻頻以「想見妳」、「我們的未來」等話語灌輸情感，聲稱「想以金錢表達誠意」，反而要求賴女先寄現金10萬元「證明真心」。

    上週五下午，第六分局員警莊志偉、宋之檣巡經台灣大道三段一處超商時，發現賴女神情慌張、懷抱厚重包裹，直覺不對勁，上前關心後發現包裹內竟是10萬現金，收件地址則在嘉義陌生地點，員警查看手機對話內容後，一眼判斷是典型「假交友真詐財」手法，立即耐心勸導。

    警方指出，詐騙集團常以愛情包裝騙局，先以甜言蜜語麻痺戒心，再以「見面禮」、「誠意金」或「急需資金」為由行騙，經警方勸阻，賴女終於清醒，立刻取消寄送，雖難掩失望落寞神情，但總算保住辛苦存下的10萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經警方勸阻，賴女終於清醒取消寄送。（警方提供）

