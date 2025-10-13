為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化民代夫妻家暴羅生門夫妻互控4案均不起訴 持「玩具槍」另案調查

    2025/10/13 13:50 記者陳冠備／彰化報導
    彰化某鄉代會前主席翁男遭黃姓前妻指控家暴、持槍恐嚇，翁男辯稱僅為「玩具槍」。（合成照，翻攝臉書）

    彰化某鄉代會前主席翁姓男子遭黃姓前妻指控家暴、持槍恐嚇，翁男反駁稱黃女也曾對婆婆施暴，甚至打斷手，雙方互控傷害與恐嚇。全案經彰化地檢署偵辦，4起案件皆以不起訴處分結案，至於翁男持槍部分，因辯稱為「玩具槍」，警方已報請檢方另案偵辦。

    黃女日前在社群貼出影片，畫面中兩人於臥室爆發口角，黃女埋怨婆婆對她態度不佳，翁男情緒失控，手持槍枝嗆聲，黃女則回嗆「你開槍啊！」雙方僵持一陣後，翁男才放下槍離去。黃女同時張貼多段影片，控訴翁男母子長期對她施暴，導致手腳瘀青、滿手鮮血，甚至有人到娘家撒冥紙報復。

    對此，翁男坦承影片屬實，但強調事件發生於4年前，手中只是「小孩玩具槍」，並非真槍，且當時一時氣憤才嗆聲。他反控黃女刻意錄影取證、意圖勒索，目前全案已委任律師處理。

    影片曝光後，引發地方熱議，也有民眾擔心母子安全。警方指出，經調查影片確為4年前拍攝，目前黃女與子女均平安，社工已介入協助，並針對持槍部分報請檢方偵辦。

    彰化地檢署表示，翁、黃兩人於2024年至2025年間互提家暴及恐嚇告訴，經審酌證據後均不起訴，至於玩具槍部分，仍由檢方另案調查。

    彰化縣社會處則指出，翁、黃已經法院調解離婚，子女監護權訴訟仍在審理中，目前雙方及家人皆持有保護令，社工將持續追蹤並提供必要協助。社會處呼籲雙方應以「友善父母」態度理性溝通，若有違反保護令情事，將立即通報警方介入，確保當事人與家人安全。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    黃女指控翁男到娘家撒冥紙報復。（翻攝臉書）

    彰化警方表示，持槍影片為4年前拍攝，已報請檢方偵辦。（警方提供）

