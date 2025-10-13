屏南工業區傳輪胎裂解場火警 黑煙竄天又惡臭

圖中工廠後方的裂解輪胎工廠發生火警，外部可見陣陣濃濃黑煙。（民眾提供）

屏東屏南工業區今天上午傳出火警，一間處理輪胎裂解的工廠，廠內橡膠裂解爐發生火警，現場是黑煙竄天，行經戰備道的民眾都目擊，現場並發出濃濃惡臭，消防分隊獲報到場處理，現已撲滅火勢，初步未發現傷亡。

火警發生上午10時許，該處理輪胎裂解的工廠傳出火警，屏東縣消防局獲報，立即派遣枋寮、佳冬、林邊、東港等分隊及特搜還有第三大隊計13車21人1消防機器人前往，由第三大隊大隊長吳鳴迪帶隊指揮。

消防人員到達現場，發現燃燒的疑為工廠內的橡膠裂解爐，在11時01分回報火勢撲滅，無人員受傷，不過，據現場目擊民眾指出，該工廠因為還有輪胎碳粒及橡膠，火災後的惡臭是隨風飄散，黑煙更是竄得半天高，讓人看了心驚膽顫。

屏東縣議員黃建溢則是行駛途中目擊，他趕緊致電報案，他指出，工業區工廠若火災即易造成太源、東海居民的生活困擾，現場味道是令人非常的不舒服，也呼籲民眾目前盡量勿往工業區方向前進。

屏南工業區內一間工廠今天上午傳出火警。（消防局提供）

