為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    街口支付案開庭勘驗對女檢比中指影片 胡亦嘉道歉又辯「再比100次也不夠」

    2025/10/13 13:24 記者張文川／台北報導
    「街口支付」創辦人胡亦嘉（左）。（資料照）

    「街口支付」創辦人胡亦嘉（左）。（資料照）

    「街口支付」創辦人胡亦嘉，5年前辦理發行配售布蘭特原油期貨基金時，涉嫌獨厚自己、自肥6000萬元，2022年被檢方依違反證券交易法特別背信等罪起訴，台北地院今開庭，勘驗5月26日北院開庭時的錄影影像，證實胡亦嘉當時確實有當庭對檢察官比中指，胡亦嘉勘驗後，向檢察官道歉「為了造成誤會，在此表達道歉」，但仍辯稱是不滿遭檢方羅織罪名的一時情緒發洩，「再比100次也不夠」；蒞庭檢察官則建請法官將胡的法庭行為，列入量刑參考。

    今日勘驗2段影片，第1段是胡亦嘉聲請勘驗2022年6月9日調查局對胡亦嘉親信詹淑玲的訊問光碟，主張調查官對詹女不正訊問；第2段是檢察官聲請勘驗今年5月26日台北地院準備程序庭的開庭錄影，主張胡亦嘉當庭對女檢察官比中指，涉侮辱檢察官職務。

    北院開庭影片顯示，女檢察官當時發言指出，胡亦嘉僅憑個人想像，即誣指金管會聯合檢方對他違法搜索，胡亦嘉真正應該回應的是，為何他拒絕將原油期貨基金配售給其他券商後，將配額賣給自己？胡亦嘉此時舉起右手，朝對面的女檢察官比中指，檢方見狀立即高喊「胡亦嘉先生！」出言制止，並請求法官將胡比中指的情況，記明於筆錄中，律師見狀連忙將胡的中指按下來。

    勘驗完畢後，今日蒞庭的男檢察官表示，請法院依法審酌胡亦嘉的當庭不雅行為，列為將來量刑時的犯後態度參考。

    胡亦嘉則說，當天他並非針對檢察官個人，而是對整體案件遭受的不公與委屈，一時情緒激動的下意識反應，「若造成誤會，我表達歉意」，接著又說，他被金管會與檢察官聯手搜索、起訴、限制出境，侵害其人權，偵查期間違反偵查不公開，利用媒體污衊被告，「再比100次中指也嫌不夠」。法官表示，勘驗程序結束，全案候核辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播