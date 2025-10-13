街口支付案開庭勘驗對女檢比中指影片 胡亦嘉道歉又辯「再比100次也不夠」

「街口支付」創辦人胡亦嘉（左）。（資料照）

「街口支付」創辦人胡亦嘉，5年前辦理發行配售布蘭特原油期貨基金時，涉嫌獨厚自己、自肥6000萬元，2022年被檢方依違反證券交易法特別背信等罪起訴，台北地院今開庭，勘驗5月26日北院開庭時的錄影影像，證實胡亦嘉當時確實有當庭對檢察官比中指，胡亦嘉勘驗後，向檢察官道歉「為了造成誤會，在此表達道歉」，但仍辯稱是不滿遭檢方羅織罪名的一時情緒發洩，「再比100次也不夠」；蒞庭檢察官則建請法官將胡的法庭行為，列入量刑參考。

今日勘驗2段影片，第1段是胡亦嘉聲請勘驗2022年6月9日調查局對胡亦嘉親信詹淑玲的訊問光碟，主張調查官對詹女不正訊問；第2段是檢察官聲請勘驗今年5月26日台北地院準備程序庭的開庭錄影，主張胡亦嘉當庭對女檢察官比中指，涉侮辱檢察官職務。

請繼續往下閱讀...

北院開庭影片顯示，女檢察官當時發言指出，胡亦嘉僅憑個人想像，即誣指金管會聯合檢方對他違法搜索，胡亦嘉真正應該回應的是，為何他拒絕將原油期貨基金配售給其他券商後，將配額賣給自己？胡亦嘉此時舉起右手，朝對面的女檢察官比中指，檢方見狀立即高喊「胡亦嘉先生！」出言制止，並請求法官將胡比中指的情況，記明於筆錄中，律師見狀連忙將胡的中指按下來。

勘驗完畢後，今日蒞庭的男檢察官表示，請法院依法審酌胡亦嘉的當庭不雅行為，列為將來量刑時的犯後態度參考。

胡亦嘉則說，當天他並非針對檢察官個人，而是對整體案件遭受的不公與委屈，一時情緒激動的下意識反應，「若造成誤會，我表達歉意」，接著又說，他被金管會與檢察官聯手搜索、起訴、限制出境，侵害其人權，偵查期間違反偵查不公開，利用媒體污衊被告，「再比100次中指也嫌不夠」。法官表示，勘驗程序結束，全案候核辦。

