為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子大鬧基隆火車站！丟香菸、打落塑膠牌還吐站長口水 被判刑9月

    2025/10/13 13:15 記者吳昇儒／基隆報導
    余男在火車站廣場被警逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

    余男在火車站廣場被警逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

    男子余灝叡長期在基隆火車站南站活動，因不滿經常因吸菸被站務人員規勸，今年7月底，跑到票房口叫囂。站長出面與余男懇談，反遭對方吐口水，接連數天，余男又出現丟擲香菸、打落塑膠牌等脫序行為，終被警逮捕送辦。基隆地院近日審結，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4罪，判處有期徒刑9月，得易科罰金。

    檢警調查，余男經常在火車站廣場周邊活動，且有抽菸習慣，因站務人員經常接獲民眾反映，便出言勸誡，反被余男記恨。今年7月14日下午，余男跑到票房口叫囂，要推開票房門及站長室，因大門上鎖方未能得逞。站長仍出面與其懇談，卻被余男在車站內當眾吐口水。

    隔日上午，余男又跑到票房外，朝著售票人員丟擲香菸，並將提示塑膠牌打落，妨害台鐵人員進行售票業務權利。

    同年8月13日上午，余男又對著站長恫嚇「我要滅你全家」、「我有病，在台灣殺人是沒有罪」，恐嚇對方。隨後又跑到廣場周邊，對播放音樂的團體，丟擲未吃完的白粥、啤酒。

    鐵路警察局台北分局獲報後，當場將余男逮捕，分別依強暴侮辱、恐嚇危害及強制等罪，將余男移送法辦。檢察官偵訊後，對其提起公訴。

    法官審理後，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4罪，分別判處有期徒刑3月，應併執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。

    基隆地院近日審結，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4罪，判處有期徒刑9月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4罪，判處有期徒刑9月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播