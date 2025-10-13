男子大鬧基隆火車站！丟香菸、打落塑膠牌還吐站長口水 被判刑9月

余男在火車站廣場被警逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

男子余灝叡長期在基隆火車站南站活動，因不滿經常因吸菸被站務人員規勸，今年7月底，跑到票房口叫囂。站長出面與余男懇談，反遭對方吐口水，接連數天，余男又出現丟擲香菸、打落塑膠牌等脫序行為，終被警逮捕送辦。基隆地院近日審結，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4罪，判處有期徒刑9月，得易科罰金。

檢警調查，余男經常在火車站廣場周邊活動，且有抽菸習慣，因站務人員經常接獲民眾反映，便出言勸誡，反被余男記恨。今年7月14日下午，余男跑到票房口叫囂，要推開票房門及站長室，因大門上鎖方未能得逞。站長仍出面與其懇談，卻被余男在車站內當眾吐口水。

隔日上午，余男又跑到票房外，朝著售票人員丟擲香菸，並將提示塑膠牌打落，妨害台鐵人員進行售票業務權利。

同年8月13日上午，余男又對著站長恫嚇「我要滅你全家」、「我有病，在台灣殺人是沒有罪」，恐嚇對方。隨後又跑到廣場周邊，對播放音樂的團體，丟擲未吃完的白粥、啤酒。

鐵路警察局台北分局獲報後，當場將余男逮捕，分別依強暴侮辱、恐嚇危害及強制等罪，將余男移送法辦。檢察官偵訊後，對其提起公訴。

法官審理後，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4罪，分別判處有期徒刑3月，應併執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。

