    社會

    高雄大寮重劃區連續雨刷破壞案 警方成立專案小組調查

    2025/10/13 12:57 記者洪臣宏／高雄報導
    汽車雨刷遭人惡意拆毀。（取自社會事新聞影音）

    汽車雨刷遭人惡意拆毀。（取自社會事新聞影音）

    網路社群「社會事新聞影音」貼文，高雄市大寮區81期重劃區停放車輛，11日遭人惡意拆毀雨刷，根據影片內容，數量達30輛以上，而同樣地方9月底也有15輛車雨刷遭破壞，這兩起事件都有被害人向警方報案。

    大寮區81期重劃區11日發生遭人拆毀雨刷，目前有2名車主報案，9月底則有1人報案，部分被拆下雨刷丟棄在地面上。林園分局表示，已主動展開調查，並逐一聯繫車主，除依規定受理，並已採集相關生物跡證送驗比對，另成立專案小組，積極偵辦。

    林園分局指出，另該地點係為新劃設重劃區，相關設施尚未完善，為避免類似情事再度發生，除已責由轄區派出所加強該地點夜間及重點時段區域巡邏密度，並編排守望勤務，目前臨時監視器設置尚有用電問題，已積極協調周邊機關、住戶借電中，以強化治安監控效能。

    警方表示，該新重劃區已規劃明年度完成建置新監錄系統，另呼籲民眾如有發現車輛遭人破壞或可疑行為，立即撥打110報案，警方將立即到場處理，維護民眾財產安全。

    被拆下雨刷丟棄地面。（取自社會事新聞影音）

    被拆下雨刷丟棄地面。（取自社會事新聞影音）

