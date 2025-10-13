香港車手團侵入台灣 警局旁ATM領錢踢到鐵板3嫌落網

警方在香港籍車手身上查獲70多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

外籍車手近來大舉來台提領贓款，成為警方重點防制項目。北市警中正一分局執行車手熱點防制勤務，逮捕在ATM提領的香港籍鍾姓車手，警方根據其手機通聯，掌握車手頭是香港籍譚姓男子，正當警方追查譚嫌行蹤時，恰好又在台北市警局旁邊一處銀行ATM，逮到疑為同集團的香港籍胡姓車手；譚疑似發現底下車手被抓光，打算搭機落跑，但在機場被航警局同仁攔下，3嫌全部被警方逮捕。

警方調查，港籍26歲鍾姓男子在9月12日入境台灣，他被詐騙集團吸收，來台旅遊順道當車手去ATM提領贓款賺外快，他9月15日於衡陽路一間銀行ATM領錢時被警方盤查逮到。警方根據其手機通聯、電話紀錄，發現近來有一批香港車手來台領錢，車手頭是港籍25歲譚姓犯嫌。

譚嫌是在9月8日來台，在台行蹤飄忽不定，警方通報航警局將其境管，並全力追查其下落之際，員警在9月25日於台北市警局旁邊的兆豐銀行，又攔下一名香港籍23歲胡姓車手。胡當時假裝配合，卻趁機拔腿狂奔想落跑，但最終仍被警方攔下逮捕。

警方逮捕胡之後，根據其手機通聯記錄，這才發現他的上線就是譚嫌。胡平時負責指揮調度旗下車手，但近來旗下車手陸續被大同、萬華、中正一分局等單位陸續逮捕，他找不到人，只好自己出來提領贓款卻被警方逮到。

據悉，譚事後發現旗下車手與胡陸續被逮，於是近期打算搭機潛逃出境，但在機場被航警局同仁攔下，被警方逮個正著。

警方先後在譚、胡身上查扣70餘萬元贓款、11張金融卡與多支手機，警方將譚、胡、鍾等人都依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦，同時追查幕後詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

