    社會

    高雄交警躲樹後測速挨嗆「議員有事做了」 騎士PO網反被洗臉

    2025/10/13 12:34 記者蔡清華／高雄報導
    警方在取締執法路段，於100公尺至300公尺前，應設置測速取締標誌。（警方提供）

    警方在取締執法路段，於100公尺至300公尺前，應設置測速取締標誌。（警方提供）

    高雄市1名機車騎士昨天行經楠梓區高楠公路，發現交通警察躲在路樹後方，持測速槍抓超速，且限速僅40公里，將影片PO網公審，還說「左楠的市議員候選人有事做了！」，但網友留言「只要前面有限速警告標誌，沒減速就是自己的問題」，警方也指稱執法符合規定。

    楠梓警分局表示，10月12日13時許，楠梓警分局交通分隊於楠梓區高楠公路段實施機動測速照相勤務，依據道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，取締執法路段，在一般道路應於100公尺至300公尺前，設置測速取締標誌。經查影片中員警於高楠公路人行道執法，符合相關規定。

    還有網友留言：「警察在樹下就說人家躲起來」、「怎麼在考場能遵守的事情，到馬路上後就變成還要人提醒？」、「都成年人了，為自己行為負責，少找點藉口不是成長的一部份嗎？」

    警方表示，高楠公路為楠梓區易生超速行駛路段，且今年度迄今發生A2事故57件、A3事故93件，楠梓分局重申，行車速度超過規定之最高時速，將處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。超過40公里以上，處新臺幣12000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。民眾依速限行駛降低事故嚴重程度，也能增加反應時間減少交通事故發生，避免發生危險。

    熱門推播