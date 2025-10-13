稱使用輔助駕駛，女子國道突切入內側車道害1車撞護欄。圖為肇事梁女休旅車。（警方提供）

42歲梁姓女子12日下午4點多駕駛白色休旅車行經國道3號北向138.2公里處、苗栗縣西湖鄉路段時，原本行駛於中線車道的梁女休旅車突然往內切至內側車道撞上原行駛於內側車道的灰色休旅車，導致灰色休旅車撞上中央護欄後停止於內側車道；梁女車輛也因撞擊後反彈至外側車道差點波及另一輛休旅車。

國道第二大隊警方今天表示，梁女自稱於事發當時使用輔助駕駛，但不知為何車輛失控突然擦撞原本行駛於內側車道、由52歲郭姓男子駕駛的休旅車，郭男所駕駛車輛被突然「切入」的梁女車輛撞上後整輛車搖晃撞上一旁中央護欄後停止於中線車道，雙方皆無酒駕，警方將持續釐清肇事原因。

請繼續往下閱讀...

另外，梁女休旅車撞上郭男休旅車後反彈至外側車道，一輛休旅車見狀趕緊切至路肩煞停。

國道警方表示，當時事故於下午5點10分排除，所幸未對返鄉車流造成太大影響；國道警方也呼籲，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

稱使用輔助駕駛，女子國道突切入內側車道害1車撞護欄。圖為郭男休旅車。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法