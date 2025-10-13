為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北男倒臥家門150公尺遭計程車輾斃 研判酒醉路倒遇死劫

    2025/10/13 12:13 記者陸運鋒／新北報導
    朱男駕駛計程車輾過倒臥在路邊的王男。（記者陸運鋒翻攝）

    朱男駕駛計程車輾過倒臥在路邊的王男。（記者陸運鋒翻攝）

    朱姓計程車司機昨天晚間9時許，行經新北市新店北宜路二段一處巷內時，輾過倒臥在路邊的王姓男子，造成王男全身多處重創，送醫搶救後不治，而朱男依過失致死罪嫌偵辦；警方調查後發現，王男經抽血後酒精濃度換算超過0.55毫克，研判他昨返家途中，疑因喝醉酒倒臥距離住家約150公尺遭計程車輾斃，但詳細死因尚待檢方相驗後釐清。

    據了解，69歲王男已退休，住在距離事發地約150公尺左右，平時有飲酒習慣，他在昨傍晚5時許告知家人要外出後，直到昨晚9時許返家途中，疑似酒醉倒臥在地，遭到計程車輾斃後，家人才知道王男遇上死劫。

    新店警分局調查，43歲朱男昨晚駕駛計程車準備收工返家，當時開往新店北宜路二段391巷附近停車場時，由於天色昏暗、視線不良，輾過倒臥在路邊的69歲王男，而朱男感覺車輪壓到異物，趕緊下車察看才驚覺壓到人了，連忙通報警消前來救援。

    據知，警消趕抵現場後，發現王男頭部、手部及胸部重創，且已經失去呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術，並將其送往台北慈濟醫院搶救，仍於昨晚10時許宣告不治，經抽血檢驗後，酒測值換算超過0.55毫克，不排除是喝醉酒倒臥在返家途中，遭到計程車輾斃。

    據指出，朱男酒測值為0毫克，研判未注意車前狀況釀禍，已依依過失致死罪嫌偵辦，至於王男詳細死因，仍有待檢方相驗後釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    王男倒臥在新北市新店北宜路二段巷內，遭計程車輾過身亡。（記者陸運鋒翻攝）

    王男倒臥在新北市新店北宜路二段巷內，遭計程車輾過身亡。（記者陸運鋒翻攝）

