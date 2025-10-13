為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮洪災愛心湧現卻遭詐團濫用 刑事局籲捐款務必循官方途徑

    2025/10/13 12:10 記者姚岳宏／台北報導
    刑事局今召開記者會提醒民眾，如欲參與捐款、捐物或救災行動，務必循官方途徑辦理，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局今召開記者會提醒民眾，如欲參與捐款、捐物或救災行動，務必循官方途徑辦理，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。（記者姚岳宏翻攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，近期社會各界愛心湧現，不少民眾主動捐贈物資、款項或擔任志工支援，刑事警察局卻發現，有詐騙集團卻假借救災的名義，結合「假慈善機關詐騙」、「網路購物詐騙」等手法誘騙民眾，今天特別召開記者會提醒民眾，如欲參與捐款、捐物或救災行動，務必循官方途徑辦理，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。

    依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年9月全國平均每日受理詐騙案件470件、財損新台幣2億2392萬餘元，較去年同期（601件、3億9680萬餘元）分別下降22%與44%，雖然整體詐欺趨勢已有初步下降，但詐團手法不斷翻新，仍須高度警覺。若以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達36.29%；其次是假交友投資詐騙，占22.06%；再來是假檢警詐騙，占13.01%。

    刑事局指出，針對花蓮洪災的假善心詐騙，與過往以高獲利為誘因的詐術不同，而是訴諸公益、關懷與回饋，利用社會共感與人際信任瓦解戒心。

    其中包括有詐團在社群平台發文表示，免費提供志工雨靴前往花蓮救災，但需自付58元運費，等受害人加入LINE帳號聯繫並完成匯款後，再以「製作感謝名冊」為由，要求其提供完整銀行卡號進行「實名認證」，以騙取人頭帳戶，此外另有謊稱有償提供運彩分析報告，並將所得全數捐贈花蓮災區，引誘民眾匯款交易做公益，實則詐取災難財。

    今天記者會也邀請長年關注反詐議題的藝人王彩樺出席，以親身經驗倡議全民識詐，她提醒「不貪小便宜、不輕信來訊、多查證來源」，尤其在面對高報酬、需私下聯繫或轉帳操作等情境時，更應保持冷靜，王彩樺也鼓勵大家將防詐意識融入日常生活，從自身做起，多與長輩溝通提醒，讓警覺與識詐成為全民習慣。

    最後，刑事局說，政府普發現金1萬元措施即將上路，政府不會以簡訊或電子郵件通知領取登入，也不會要求前往ATM或網路銀行進行轉帳操作。民眾應牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊為準，警方將持續透過「165打詐儀錶板」揭露詐騙話術與最新案例，強化識詐免疫力，守住社會信任的最後防線。

    長年關注反詐議題的藝人王彩樺也出席，以親身經驗提醒全民識詐。（記者姚岳宏翻攝）

    長年關注反詐議題的藝人王彩樺也出席，以親身經驗提醒全民識詐。（記者姚岳宏翻攝）

