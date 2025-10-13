桃園「馬3」違規拒檢竄巷弄撞路邊2車再衝進民宅 警掌握駕駛身分

有網友肉搜出馬3車主身分，沒想到交車才1個多月就撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區1輛「馬3」駕駛違規拒檢加速逃逸，竄進巷弄接連擦撞2輛停放路邊的自小客車後撞進民宅，民宅大門整個遭撞開，車內駕駛、乘客慌張棄車逃逸，莫名遭衝撞讓車主、屋主十分傻眼，當時還有住戶在巷弄內講電話，目睹一切嚇得趕緊跳開，警方表示，目前已掌握駕駛20歲陽姓男子及其友人身分追緝中。

民眾將肇事影片PO上Threads，有網友肉搜出馬3車主身分，他今年8月26日才發文交車，比對車型、車號與肇事車輛一模一樣，且車主買車時剛當完兵、勞保僅1個月，他還發文讚2015馬3消光黑有夠帥，也不忘感謝業務幫他處理好，沒想到交車才1個多月就撞車，不過，警方循線聯繫上該名車主，初步調查當時車子並不是他開的，他目前被列為關係人。

警方表示，桃園警分局小檜溪派出所員警昨（12）日晚間7點多巡經桃園區大興路，發現有自小客違規併排停車，隨即進行盤查取締，豈料，該駕駛不願配合，加速沿大興路往市區方向逃逸，並於右轉大業路二段後駛進巷弄意圖躲避，卻不慎擦撞2輛停放路旁的車輛後衝撞民宅停止，駕駛及乘客下車分頭逃逸，員警目前已掌握當時駕車的是20歲陽姓男子及其友人身分，將積極查緝到案，依公共危險罪嫌進行偵辦。

有網友肉搜出馬3車主身分，沒想到交車才1個多月就撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

男子駕駛馬3拒檢逃逸且刻意鑽進巷弄躲藏。（記者鄭淑婷翻攝）

男子駕駛馬3鑽進巷弄卻不慎衝撞路邊車輛、民宅，有住戶目擊趕緊跳開。（記者鄭淑婷翻攝）

