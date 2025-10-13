通緝犯拘留所自殘 警押解歸案、北院收押

新北市警土城分局員警國慶日逮捕洪姓通緝犯到案（見圖），未料洪嫌在拘留室內自殘送醫，送醫救治無大礙後，警方押解歸案，北院裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

新北市土城分局於國慶日逮獲過失致死、妨害公務的洪姓通緝犯，因嫌犯拒絕夜間偵訊，帶入拘留室留置，未料洪嫌趁看顧員警不察，拆下天花板輕鋼架鐵片，刺頸、手自殘，警方發現衝入救人，送醫縫合並無大礙，土城警分局昨將嫌犯押解歸案，台北地方法院裁定收押。

據了解，土城警分局員警於國慶日深夜巡邏，當街查獲49歲洪姓通緝犯，因時間已晚，洪嫌也拒絕夜間訊問，先將他帶進拘留所留置；大約11日上午6時許，洪嫌趁看顧員警不察，攀爬接近天花板，拆下輕鋼架鐵片，朝頸部、手臂自殘，員警見洪嫌流血，衝入制止送醫，所幸並無大礙；土城警方待洪嫌縫合、傷勢穩定，偵訊後押解台北地院歸案，法院以他犯後態度不佳、消極，裁定收押。

請繼續往下閱讀...

據了解，洪嫌是職業駕駛，2024年初在安坑交流道附近與轎車車禍，造成對方一人身亡，涉及過失致死移送被羈押，起訴後移審台北地院，洪嫌10萬元交保後，審理期間沒出庭，北院於去年底發布通緝。

洪嫌國慶日傍晚與前妻外出用餐，清水所巡佐、員警途經，發現洪嫌神情可疑，員警盤查時洪嫌拒捕，還攻擊員警，當場被制伏送辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

