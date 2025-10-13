為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南深夜機車冒大火 酒測達0.93女騎士受傷送醫也送法辦

    2025/10/13 10:27 記者王俊忠／台南報導
    項姓女子所騎的機車倒地後起火燃燒。（民眾提供）

    項姓女子所騎的機車倒地後起火燃燒。（民眾提供）

    台南市安南區海佃路二段一帶，於13日凌晨零時許驚傳有火燒機車狀況，消防局119獲報後派出安南分隊人車前往灌救，火勢很快撲滅；但騎機車的項姓女子肢體多處擦挫傷，幸意識清楚送醫，警方為她酒測發現酒測值高達0.93，依刑法公共危險罪嫌送辦、同時重申喝酒後勿駕車，以免害人害己！

    這件機車起火案發生在台南安南區海佃路二段362號附近，據了解，27歲的項姓女子騎機車從海佃路二段往南方向（往台南市區方向）行駛，至案發地時突然失控、摔車，項女人車倒地，機車還一路刮行路面約達30公尺後才停下，可能是機車與地面摩擦生熱後起火燃燒。

    消防局安南分隊救災人車獲報趕到現場，看到機車已全面燃燒，即出水灌救，火勢在數分鐘內就被撲滅。

    而騎機車的項女全身肢體有多處擦挫傷，但沒有被機車大火燒灼的傷勢，她意識清楚，由消防局安南分隊救護車將她送到永康奇美醫院治療。警方依規定對項女做酒測，赫然發現她酒測值竟然高達0.93，依法送辦。

    警、消人員認為，項女酒測值高達0.93，當時精神狀況應處於爛醉狀態，在如此醉的情形騎機車上路，就有失控摔車發生車禍肇事的高風險，再次呼籲民眾喝酒後切勿駕車、或是喝酒後可搭計程車等大眾交通工具或找代駕代為開車，以策安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    消防人員出水撲滅機車火勢。（民眾提供）

    消防人員出水撲滅機車火勢。（民眾提供）

    起火全面燃燒的機車燒成一堆廢鐵。（民眾提供）

    起火全面燃燒的機車燒成一堆廢鐵。（民眾提供）

    騎機車的項姓女子人車倒地後，機車在路面留下長長的刮地痕。（民眾提供）

    騎機車的項姓女子人車倒地後，機車在路面留下長長的刮地痕。（民眾提供）

