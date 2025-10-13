女博士欠稅！百萬健保費拖5年 士林分署靠1招全額扣起

士林分署單次扣押銀行存款，全額徵起黃姓女博士101萬滯欠稅健保費，示意圖。（記者劉詠韻翻攝）

台北市黃姓女博士未依法申報2020年營利所得，遭台北國稅局補徵稅額及裁處罰鍰，合計金額高達94萬餘元；此外，她還積欠多期健保費，總滯欠金額達101萬餘元。法務部行政執行署士林分署受理後，迅速調查其財產並依法扣押銀行存款，全額徵起欠款。

黃女因未依法申報2020年營利所得422萬餘元，經台北國稅局補徵稅額67萬餘元，並裁處罰鍰27萬餘元，甚至積欠多期健保費，金額多達101萬元。今年4月至8月間，台北國稅局及衛福部健保署於將案件移送士林分署執行。

士林分署受理後展開財產調查，發現黃女在金融機構仍有存款可供執行，並依法核發執行命令，扣押其銀行存款債權，最終成功扣足101萬餘元。近日，分署核發收取命令，由金融機構將該筆款項交付移送機關，全額徵起黃女所積欠之稅款、罰鍰及健保費。

士林分署提醒，民眾應如實申報所得並依法繳納稅款及健保費，履行國民應盡義務，以免遭補課稅捐、裁處罰鍰及面臨強制執行等不利後果。

