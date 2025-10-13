為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄外送員遭小黃撞傷 雙方未酒駕警初判駕駛違規

    2025/10/13 10:24 記者黃良傑／高雄報導
    高雄外送員遭小黃撞傷，雙方未酒駕警初判駕駛違規。（民眾提供）

    高雄外送員遭小黃撞傷，雙方未酒駕警初判駕駛違規。（民眾提供）

    網傳高雄外送機車遭計程車擊落，網友紛留言外送人員的辛勞，苓雅分局今表示該車禍雙方均未酒駕，初判疑為計程車轉彎未禮讓直行車輛，實際肇因需待進一步調查、釐清。

    網傳高雄小黃於四維三路路口未減速轉彎，直接擊落外送機車，人車倒地送醫，被撞的機車當事人上網留言，指控當時他的車速時速大約時速50公里，好奇小黃有職業駕駛，轉彎不停還繼續往前開，還有一對情侶好心問他要不要行車紀錄器。

    苓雅分局今（13）日表示，車禍發生於上月下旬，警方接獲通報車禍，需要警方協助，警方派員到場，經瞭解係許姓男子（69歲）駕駛計程車沿四維三路由西向東行駛；林姓男子（28歲）騎機車沿四維三路由東向西行駛。

    雙方於四維三路與中山二路口發生碰撞事故，許男往北左轉中山二路，雙方碰撞致肇事，許男未受傷，林男身體擦挫傷，送醫治療，意識清楚無大礙，無人酒駕。

    警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為許男轉彎未讓直行車先行，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判，本案許男行為違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰。

    苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

    高雄外送員遭小黃撞傷，經查雙方未酒駕，警初判駕駛違規。（民眾提供）

    高雄外送員遭小黃撞傷，經查雙方未酒駕，警初判駕駛違規。（民眾提供）

