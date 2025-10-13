為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    所長巡邏眼尖發現可疑「理財專員」攔下盤查逮到車手查扣150萬元

    2025/10/13 10:11 記者王冠仁／台北報導
    警方在蔡嫌身上搜出150萬元。（記者王冠仁翻攝）

    警方在蔡嫌身上搜出150萬元。（記者王冠仁翻攝）

    北市警士林分局士林分局蘭雅派出所長朱宥任與警員吳亭毅執行巡邏勤務時，在台北市德行東路上發現有一名男子的外貌特徵，跟近期被警方掌握的面交車手高度吻合。警方上前盤查，這名蔡姓男子左顧右盼、避重就輕，警方最後在他隨身背包中查扣150萬元，他這才承認自己擔任某投資公司的「取款專員」，還辯稱自己不知道這是詐騙，不過警方仍當場將他逮捕。

    士林分局蘭雅派出所長朱宥任與警員吳亭毅日前執行巡邏勤務，行經台北市德行東路時，朱眼尖發現路上有一名男子，戴藍牙耳機、身背後背包並手提公事包，特徵與近期常見的面交車手高度吻合。朱、吳兩人尾隨觀察其左顧右盼顯有異常，遂上前盤查。

    蔡面對警方盤問，起先謊稱自己在宜蘭從事養殖業，來台北市要見客戶；警方進一步追問客戶細節，他卻答不出來。警方事後要求檢視她隨身攜帶的公事包，赫然發現內部裝著多捆現金，總金額達150萬元；這時蔡才說自己是擔任某公司的「取款專員」，但辯稱不知道自己從事詐騙工作。

    警方最後在蔡身上查扣150萬餘元、手機1支、工作證1張，並將蔡依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法移送法辦，同時持續向上追查幕後詐騙集團。

    士林分局表示，詐騙集團常利用各種手段吸收工作不順或待業男子擔任取款車手。警方呼籲，民眾切勿貪圖立即現金收入而誤觸法網，本分局將持續加強查緝，全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。

    警方查扣蔡嫌用來行騙取款的工作證。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣蔡嫌用來行騙取款的工作證。（記者王冠仁翻攝）

