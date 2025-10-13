小琉球潛水客疑傳漂流 畫面曝光了

小琉球花瓶岩海域。（記者陳彥廷攝）

屏東小琉球昨天發生一起疑似潛水烏龍事件，1團11人的水肺潛水客從肚仔坪海域下海後，一路往東北游向花瓶岩附近海域，由於當時週遭並無潛水船，民眾誤會以為漂流進行通報，海巡署南部分署派員前往，這才發現集合地點就在花瓶岩外海，過程中的畫面如今也曝光。

東北季風有逐漸增強趨勢，昨天這群潛客的浮力袋位置被民眾目擊從肚仔坪一路前進，但到了港邊已上浮，還有潛客在揮手，也被通報是疑似漂流，不過海巡署人員獲報後即前往查證，確認為遊客於該海域從事潛水活動，無遭海流往外海帶之情事。

不過，由於太接近航道，且潛客還在海面揮水，是讓當時往來行經的交通船船長非常緊張，紛紛修正內縮，就有船員事後回想，指以往不曾看過這麼接近的潛水點，加上旁邊明顯沒有潛水業者的船隻，納悶到底是否為漂流情事。

海巡署南部分署第五岸巡隊則強調，接獲通報後前往現場與業者確認，由於一般潛水業者的船在潛客下水後，會視浮力袋地點前往帶回潛客，故畫面當下可能尚未拍攝到業者船在旁，而當時行程的最後上船點就在花瓶岩外海。

不過，由於實在太接近航道，是否闖入航道及是否涉及《水域遊憩活動管理辦法》相關部分，主管機關大鵬灣國家風景區管理處將要著手釐清。

