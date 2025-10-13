臉書、LINE貸款廣告有詐 嘉縣警教防詐3招

嘉義縣警方近日發現詐騙集團假以放貸廣告，詐騙被害民眾錢財。（圖由警方提供）

嘉義縣警察局水上分局近來發現，有詐騙集團假冒銀行、貸款公司、金融機構，透過臉書、LINE或Google廣告方式，刊登寫有「低利息、免保人、快速放款」等字眼廣告，要求欲借貸民眾提供個資、金融帳戶或保證金，讓民眾貸款貸不到錢，錢財還被騙走，警方提醒貸款請透過合法銀行或金融公司管道、勿聽信「免保證人」廣告、勿提供金融卡及密碼等3招防詐。

警方表示，近來有詐騙集團假冒銀行、金融公司以「協助核貸」、「加速撥款」名義，誘騙民眾提供金融帳戶、提款卡或匯款保證金，還會以貸款需繳保證金或先提供設定費、手續費等理由，要求民眾轉帳，導致民眾的錢被騙走。

警方說，詐騙集團透過社群網站、臉書、LINE或Google搜尋廣告，以「低利息、免保人、快速放款」等字眼吸引民眾，取得聯繫後再要求提供個資、金融帳戶或臨櫃操作轉帳。部分詐騙甚至會假冒銀行客服，聲稱「貸款核准需驗證帳戶」或「必須先繳清前筆貸款才能撥款」。

警方提醒，申辦貸款請透過合法銀行或金融公司管道、不聽信「快速放款」、「免保證人」廣告，以及切勿提供金融帳戶或密碼給他人。正派銀行辦理貸款，絕不會要求民眾先繳保證金或提供提款卡密碼，若對貸款訊息或電話有任何懷疑，可打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒，網路部分貸款廣告恐為詐騙集團詐騙手法，3招防詐守住錢財。（圖由警方提供）

