赴柬埔寨月領8萬變惡夢 女被電擊、軟禁還要還機票錢

黃男以高薪誘惑民眾至柬埔寨從事詐騙工作，若不從就持以電擊棒威脅，彰化地方法院審理後依《圖利以詐術使人出國罪》，判黃男3年6月徒刑。（資料照）

以為是海外高薪工作的機會，卻是1場噩夢的開始！彰化黃姓男子加入柬埔寨詐騙集團，擔任「人事幹部」，他以月薪7至8萬元等條件，誘騙1名女子赴柬埔寨工作，未料卻將女子軟禁，並以以電擊棒威脅「招不到人就挨電」，連返台都要先償還機票與住宿費。彰化地方法院審理後依《圖利以詐術使人出國罪》，判黃男3年6月徒刑。

判決書指出，2022年間，黃男透過通訊軟體聯繫住在彰化的被害女子，聲稱前往柬埔寨擔任「人事工作」即可輕鬆賺取高薪。女子心動答應，出國前曾特別詢問「會不會被限制自由？」黃男等人信誓旦旦保證不會。然而，女子一到柬埔寨的波哥山、中國城等地，立即被沒收證件、限制行動，被迫從事招募「人頭」的工作。

女子因招不到人想離開，但詐騙集團竟要求她賠償巨額的機票與食宿費用才能脫身，黃男甚至拿著電擊棒，在眾人面前威脅：「業績未達標就會電你們」、「如果不乖，就把你們賣給其他人。」讓被害人身心飽受折磨。

後來男子被補但否認犯行，辯稱是詐騙集團冒用手機與女子聯繫，自己同樣是受害者，也曾在柬埔寨遭監控、毆打。但法官不採信，認為女子指證歷歷，並清楚描述黃男持電擊棒恐嚇過她。

法官審理後認為，黃男犯後雖矢口否認，但考量他在得知被害人求助訊息後曾協助報警，尚知悔悟，因此依「共同犯圖利以詐術使人出國罪」，判處其3年6個月有期徒刑。

