為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    赴柬埔寨月領8萬變惡夢 女被電擊、軟禁還要還機票錢

    2025/10/13 10:15 記者陳冠備／彰化報導
    黃男以高薪誘惑民眾至柬埔寨從事詐騙工作，若不從就持以電擊棒威脅，彰化地方法院審理後依《圖利以詐術使人出國罪》，判黃男3年6月徒刑。（資料照）

    黃男以高薪誘惑民眾至柬埔寨從事詐騙工作，若不從就持以電擊棒威脅，彰化地方法院審理後依《圖利以詐術使人出國罪》，判黃男3年6月徒刑。（資料照）

    以為是海外高薪工作的機會，卻是1場噩夢的開始！彰化黃姓男子加入柬埔寨詐騙集團，擔任「人事幹部」，他以月薪7至8萬元等條件，誘騙1名女子赴柬埔寨工作，未料卻將女子軟禁，並以以電擊棒威脅「招不到人就挨電」，連返台都要先償還機票與住宿費。彰化地方法院審理後依《圖利以詐術使人出國罪》，判黃男3年6月徒刑。

    判決書指出，2022年間，黃男透過通訊軟體聯繫住在彰化的被害女子，聲稱前往柬埔寨擔任「人事工作」即可輕鬆賺取高薪。女子心動答應，出國前曾特別詢問「會不會被限制自由？」黃男等人信誓旦旦保證不會。然而，女子一到柬埔寨的波哥山、中國城等地，立即被沒收證件、限制行動，被迫從事招募「人頭」的工作。

    女子因招不到人想離開，但詐騙集團竟要求她賠償巨額的機票與食宿費用才能脫身，黃男甚至拿著電擊棒，在眾人面前威脅：「業績未達標就會電你們」、「如果不乖，就把你們賣給其他人。」讓被害人身心飽受折磨。

    後來男子被補但否認犯行，辯稱是詐騙集團冒用手機與女子聯繫，自己同樣是受害者，也曾在柬埔寨遭監控、毆打。但法官不採信，認為女子指證歷歷，並清楚描述黃男持電擊棒恐嚇過她。

    法官審理後認為，黃男犯後雖矢口否認，但考量他在得知被害人求助訊息後曾協助報警，尚知悔悟，因此依「共同犯圖利以詐術使人出國罪」，判處其3年6個月有期徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播