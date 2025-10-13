買標本觸法！ 男子蝦皮買760元「大紫蛺蝶」遭起訴 原因曝光

蘇男在蝦皮購買含保育類「大紫蛺蝶」的蝴蝶標本，被依野生動物保育法起訴。示意圖，非當事標本。（資料照）

蘇姓男子涉嫌在蝦皮拍賣平台，以760元購買含有保育類「大紫蛺蝶」的蝴蝶標本。台北市動保處稽查其經營的古董藝廊時發現該標本，台北地檢署依野生動物保育法第40條予以起訴，案經台北地方法院審理後，認非屬其管轄，移送士林地院續審。

判決指出，蘇男明知大紫蛺蝶為農業部公告之保育類野生動物，仍於2022年4月間，在蝦皮賣場帳號「mosquito_o」頁面下標購買標本，由廖姓女賣家寄送至台北市大同區蝦皮門市，並以貨到付款方式取貨。

2024年1月，北市動保處稽查蘇男所經營的古董藝廊時發現該標本，送屏東科大鑑定，確認為保育物種。

北檢則依野保法第40條第2款起訴蘇男，認其未經主管機關同意買入保育類野生動物產製品，涉嫌觸法。不過，北院審理後認為，蘇男住所、犯罪地均在台北市大同區，並不屬於北院轄區。

法官指出，蘇男與賣家廖女之間屬於買賣雙方對立行為，法律上為野保法上的「對向犯」，雙方各自構成獨立犯罪，並非共犯關係，北院無法依「案件相牽連」取得管轄權，依刑事訴訟法第304條、第307條規定，遂諭知管轄錯誤，移送士林地院審理。

