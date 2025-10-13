為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    紅牌重機台3線苗栗獅潭過彎碰撞跨雙黃線休旅車 女騎士全身傷

    2025/10/13 09:40 記者蔡政珉／苗栗報導
    紅牌重機台3線過彎撞上對向跨越雙黃線休旅車，女騎士倒地全身擦挫傷。（民眾提供）

    紅牌重機台3線過彎撞上對向跨越雙黃線休旅車，女騎士倒地全身擦挫傷。（民眾提供）

    22歲曾姓女子12日早上7點多騎乘大型紅牌重型機車出門，行經台3線119.8公里處、苗栗縣獅潭鄉一處彎道時，與對向一輛由61歲周姓男子駕駛的休旅車碰撞，人、車倒地，全身多處擦挫傷、重機也多處受損。警方初步了解事發原因為周男當時違規跨越雙黃線，導致曾女閃避不及，將持續釐清肇事原因。

    轄區大湖警方今天表示，曾女當時騎乘重機在台3線由南往北上兜風，行經台3線119.8公里處彎道時，開車的周男疑似過彎不慎，直接跨越雙黃線，導致曾女反應不及撞上周男車輛右車側，曾女全身擦挫傷，所幸意識清楚，經救護人員送往醫院治療；至於周男則無大礙，雙方皆未酒駕。

    消防人員獲報到場後，立刻給予曾女頸圈、長背板、清洗包紮止血後送醫。

    大湖警方指出，周男違規部分將依道路交通管理處罰條例製單舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細事故原因尚待調查釐清。警方也提醒，大湖警分局轄下台3線山路多彎道，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，遵守交通安全規則，切勿違規。

    紅牌重機台3線過彎撞上對向跨越雙黃線休旅車，女騎士倒地全身擦挫傷。（民眾提供）

    紅牌重機台3線過彎撞上對向跨越雙黃線休旅車，女騎士倒地全身擦挫傷。（民眾提供）

    紅牌重機台3線過彎撞上對向跨越雙黃線休旅車，女騎士倒地全身擦挫傷。（民眾提供）

    紅牌重機台3線過彎撞上對向跨越雙黃線休旅車，女騎士倒地全身擦挫傷。（民眾提供）

