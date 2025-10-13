為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女子服刑8年出獄還製毒被逮 法官准許改定監護人

    2025/10/13 09:34 記者蔡政珉／苗栗報導
    女子服刑8年出獄還製毒被逮，法官准許改定監護人。（資料照）

    劉姓女子因案入獄服刑8年，並委託其姊安置未成年孩子。不過，劉女2022年出獄後，與孩子關係疏離且發生衝突，出獄後2年內又頻繁更換工作，甚至與男友共同製毒被逮。苗栗縣政府社會處於去年召開重大決策會議，認為劉女可能又要入獄，衡量劉女未成年孩子後續穩定成長需求，聲請苗栗地院停止劉女對孩子親權，法官審理後判准，選定苗栗縣政府社會處處長為劉女孩子監護人。

    苗縣府社會處主張，劉女因前案於2014年2月入監服刑，劉女與其胞姊簽訂親屬安置契約、苗縣府社會處受委託安置劉女孩子至2022年底。不過，劉女服刑8年後出獄，因劉女曾使用毒品，導致其經濟、生活、親職能力仍不穩定，更與久未碰面的孩子關係疏離、衝突。

    另外，劉女出獄後雖多次找工作，但個性急躁2年內多次更換工作甚至還欠債，甚至與男友共同製毒被逮，恐怕又要入獄。

    法官審理後，認為劉女長年在監服刑，未能善盡親職，且與孩子情感疏離，甚至再犯重罪，故准許停止劉女對其孩子親權聲請。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    熱門推播