    首頁 > 社會

    台東警跨縣市跟監數月 今宣布偵破毒品咖啡包販毒集團

    2025/10/13 09:22 記者黃明堂／台東報導
    台東縣警察局刑事警察大隊攻堅販毒集團機房。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局刑事警察大隊攻堅販毒集團機房。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局刑事警察大隊數月前接獲情資，有2名女子在台東市區販賣毒品咖啡包、愷他命，經長期跟監、蒐證明確後，今年3月先在市區一處民宅內查獲林嫌等3人毒品控台機房，當場查扣愷他命，經向上溯源，跨縣市與高屏警方共組專案小組，持搜索票兵分多路前往屏東縣東港鎮、高雄市等處，查獲以徐姓男子為首等8人販毒集團，起獲第三級毒品咖啡包、愷他命、哈密瓜錠、葡萄錠等新興毒品，今天宣布偵破。

    警方調查，徐姓等8名分別設籍台東、高雄地區之販毒集團，由徐嫌、羅嫌等5人擔任集團控機手，分別在台東市、屏東縣東港鎮租屋做為販毒控台機房。旗下何嫌等3人擔任毒品外送人員（俗稱小蜜蜂）販售毒品予南部地區不特定人。警方完整蒐證後強勢攻堅，在屏東縣東港鎮、高雄市等地一網打盡該集團成員，依販賣毒品罪解送台東地方檢察署偵辦。

    台東縣警察局局長蔡燕明呼籲，販賣毒品罪依毒品級數，輕者處5年以上有期徒刑，重者可處死刑，本案販賣之毒品咖啡包、愷他命屬三級毒品，哈密瓜錠、葡萄錠屬二、三級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，提醒社會大眾，尤其是初入社會之青年朋友，求職時勿因工酬略高於普通職業而甘冒風險致罹重罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台東縣警察局刑事警察大隊查獲販毒集團的毒品及相關物證。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局刑事警察大隊查獲販毒集團的毒品及相關物證。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局刑事警察大隊攻堅逮捕毒犯。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局刑事警察大隊攻堅逮捕毒犯。（記者黃明堂翻攝）

