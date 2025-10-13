為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女員工煮豆腐竟被機器捲入受重傷 老闆被判刑

    2025/10/13 09:17 記者李立法／屏東報導
    王姓女員工烹煮花生豆腐竟被機器捲入受到重傷，豆腐店鍾姓負責人被判刑。（資料照）

    受雇於花生豆腐店的王姓女員工在烹煮過程中竟遭攪拌機器捲入，導致王女身上多處骨折、部份手指須截肢等重傷害，豆腐店鍾姓負責人被依過失致重傷害罪送辦後，屏東地院認為鍾男未對員工施以必要教育訓練，也未於攪拌器上設置護罩、圍欄及緊急制動裝置，須負過失責任，依過失致重傷害罪，判刑6個月，可易科罰金及上訴。

    王女1年多前在店內烹煮花生豆腐過程中，以筷子刮取鍋爐邊豆腐渣時，其所穿著的寬鬆衣物遭攪拌器裝卸握把勾住，因未設置緊急停止裝置，無法停止攪拌器繼續運轉，致王女遭捲入攪拌器中，雙腳騰空、面部及腹部朝下懸吊於鍋爐正上方，遭下方滾燙花生豆腐液燙傷，包括臉部、軀幹、四肢等全身約24%面積受到2至3度燙傷，且右胸肋骨第3、4、7至11肋骨骨折併發血胸，另右手第2至第5手指須部分截肢，右手功能喪失60%至80%，傷勢嚴重。

    檢方調查後，認為豆腐店鍾姓負責人未對店內員工施以必要教育訓練或提供工作服，讓員工穿著安全、適當衣物，亦未於店內攪拌器上設置護罩、圍欄及緊急制動裝置，顯有疏失，依過失致重傷害罪起訴鍾男。

    屏東地院審理後，認為鍾男犯後坦承犯行，雖尚未與王女達成和解，惟已支付81萬餘元相關費用予王女，依全案情狀，判處鍾男6個月徒刑，得易科罰金。

