母改嫁阿公阿嬤養大 法院判免扶養貧病老媽

出生後不久就是外公外婆扶養，母親老了重聽、無法工作，兒子聲請免除扶養母親義務，南投地院法官裁准。（記者陳鳳麗攝）

南投縣1名37歲男子1歲多生父就過世，3年後母親即改嫁，如今媽媽老來重聽、沒工作；男子向南投地院聲請免除扶養義務。法官審酌男子出生後即由外公、外婆照顧，母親未盡為母責任、長期感情疏離，若要扶養，顯然有失公平，因此裁定免除扶養義務。

這名男性打從出生後就是外公外婆照顧，母親未曾支付扶養費，從小到大的生活費、學費都是外公、外婆負擔，母親在他5歲時改嫁，從未參與他的生活，因此依民法第1118條之1規定，請求免除對母親之扶養義務。

男子的母親有到庭陳述意見，自稱重聽、學歷低，找不到工作，已40年沒有工作，名下財產只有住的房子，是媽媽留給她和妹妹的遺產，但是接受兒子所提的聲請。

南投地院法官審酌，該名聲請人的母親，在其兒子未成年期間，依法對於兒子負有扶養義務，惟聲請人出生後，就是外祖父母照顧，且該母親在丈夫過世後就離家，未再擔負起照顧、扶養兒子之責，可認定她無正當理由未盡法定扶養義務，且情節已屬重大，如強令兒子仍需負擔對於失責且長期感情疏離的母親扶養義務，實在有失公平，因此聲請人（兒子）依民法第1118條之1第2項之規定，請求免除其對於相對人之扶養義務，應予准許。

