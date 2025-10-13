為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖知名「巷仔內」羊肉店凌晨突傳火警 警消疏散住客啟動 「共生面罩」

    2025/10/13 08:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖巷仔內美食羊肉店清晨火警，警消疏散二、三樓租客。（澎湖縣消防局提供）

    澎湖巷仔內美食羊肉店清晨火警，警消疏散二、三樓租客。（澎湖縣消防局提供）

    馬公市光復路5巷某知名羊肉店，因口感獨特，深受澎湖人喜愛，成為「巷仔內」美食名店，今（13日）凌晨突傳火警，起火點在廚房鍋爐，雖然已經過了營業時間，店內已沒有客人，但2、3樓為出租套房，警消趕到後，第一時間展開疏散，並對女性租客動用「共生面罩」協助，計疏散3男1女。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨1時33分受理民眾報案，指稱馬公市光復路5巷某羊肉店起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊、澎南分隊及馬公港務消防分隊，共6車13人前往搶救，由副大隊長朱偉靖負責指揮，另同步轉報警察局派員到場協助交通管制等事宜。

    消防局勤務人員到場後回報，起火戶為地上3層之RC建築物，現場係1樓廚房起火，已有明顯火勢，勤務人員乃立即部署2條水線進行搶救，並入室查看2、3樓出租套房有無人員受困，現場計疏散房客4人（3男1女），由於濃煙向上竄升，其中女性房客由搶救人員以「共生面罩」協助引導逃生。

    現場火勢經搶救後，於凌晨1時51分控制，並實施排煙，1時53分熄滅，燃燒面積約2平方公尺，幸無人員傷亡。有關本起火警起火原因及損失金額，由澎湖縣政府消防局火災調查科派員調查中。由於火警時間羊肉店已休息，鍋爐為何起火？可能是高溫引燃油漬所致，詳細原因需要進一步調查。

    羊肉店起火點在廚房鍋爐區，有明顯火勢。（澎湖縣消防局提供）

    羊肉店起火點在廚房鍋爐區，有明顯火勢。（澎湖縣消防局提供）

