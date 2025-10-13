為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    離譜！買透天厝卻無法供電 建設公司判賠上百萬

    2025/10/13 06:39 記者鮑建信／高雄報導
    建設公司出售透天厝，卻無法正常供電，被高雄高分院認定有過失判賠。（資料照）

    高市何姓市民花840萬元購買透天房屋後，卻發現台電無法正常供電，要求賠償損失，高等法院高雄分院認定建設公司確有過失，判決賠償上百萬元定讞。

    2020年1月13日，何男向某建設公司購買位於南高雄透天厝，雙方同意以850萬元成交，並簽訂不動產買賣契約書。3月20日交屋後，他發現未能正常供電，對方雖承諾不久即能修復。

    不料，同年11月26日，何男收到台電公司鳳山區營業處公文，始知房屋因建設公司未取得新設電桿及埋設管線所需經過土地所有權人同意，因而無法以正常方式供電，導致至今仍無法正常供電，要求賠償243萬元。

    被告建設公司則說，目前雖無獨立電錶，然台電仍提供臨時電力支援，房屋並無供電瑕疵。又說，無法設立獨立電錶，實因台電違法拒絕依據電業法第39條規定於私人所有土地施工設立電桿及埋設管線，何男如有損害，應由台電負賠償責任。

    高雄地院判決建設公司賠償127萬，兩造均不服上訴，高雄高分院仍然認定建設公司有疏失，但酌減賠償金為107萬比較合理，全案落幕。

