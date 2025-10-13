為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    神仙眷侶變調！彰化前鄉代主席涉持槍恫嚇前妻 互控家暴

    2025/10/13 00:19 記者陳冠備／彰化報導
    彰化某鄉代會前主席翁男遭指控持槍恐嚇，翁男表示，僅是兒子的玩具槍。（圖為合成，翻攝臉書）

    黃女貼出被家暴影片，指稱嘴角等多處流血。（翻攝臉書）

    黃女指控遭家暴，向警方申請保護令。（翻攝臉書）

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名黃姓女子近日在臉書社團貼文，指控彰化某鄉代會前主席翁姓男子疑似家暴、甚至持槍恐嚇，並附上影片為證，引發地方熱議。翁男坦承影片屬實，但強調事件發生在多年前，且手中槍枝只是兒子玩具槍，反控黃女當時設局拍攝，如今舊事重提，動機可議。

    影片中可見兩人在房內爆發口角，女方埋怨婆婆對她態度不佳，翁男不滿情緒失控，手持槍枝嗆聲，女方則回嗆「你開槍啊！」雙方僵持一陣後，翁男才放下手中槍。

    黃女在貼文中指控，婚後為了幫翁家傳宗接代，花費180萬元進行試管嬰兒療程、打了800多針，終於在3年前生下一對雙胞胎，卻仍飽受家暴與婆媳爭執。她貼出多段影片，指翁男母子對她施暴，導致手腳瘀青、滿手鮮血，甚至家門口被撒冥紙，痛批「為這個家下跪三次，仍換不來被保護的感覺。」

    翁男則反駁，指控黃女婚後花錢無度、甚至拿走他的鑽石、金項鍊、手錶去典當，婚姻信任破滅而逐漸失和，因去年又毆打其母親，翁母因此申請保護令。他強調影片中只是「一時氣話」，並非真正開槍恐嚇。

    據了解，翁男及翁母去年對黃女提告家暴案，最終偵結未起訴；至於翁男疑似持槍恐嚇部分，檢方另案偵辦中。地方人士表示，黃女是翁男第三任老婆，兩人均年近40歲結婚，如今中年得子，本應令人稱羨，無奈感情失和，去年雙方互申保護令，今年8月法官判決離婚，婚姻最終破局。

