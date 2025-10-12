中壢車站愛心廁所馬桶蓋脫落 身障婦如廁慘摔、濺血縫5針

中壢車站愛心廁所馬桶蓋脫落，害以電動輪椅代步的何姓婦人慘摔。（陳歷渝提供）

中壢火車站是台鐵全國旅運量第三高車站，每日超過4萬7000人次進出，不過貼心提供的愛心廁所竟暗藏危機。台北市1名65歲何姓身障婦人雙十國慶當天，偕同5位坐電動輪椅好友一起搭台鐵區間車南下到中壢車站，準備前往中壢龍岡地區參加國旗屋、異域故事館升旗典禮，一行人依序在後站的愛心廁所如廁，何婦起身時因馬桶蓋脫落造成重心不穩滑倒。

過程中，何婦不慎被廁所馬桶蓋配件直接在耳後刮出很深傷口，帶隊的傅姓志工考量好不容易安排這趟出遊行程，於是讓其他人先趕去升旗，由她帶著鮮血不斷滲出的何婦就醫。

何婦今（12）日心有餘悸受訪說，患有小兒麻痺出趟門原本不易，和友人早在2星期前規劃這趟國慶之旅，一行人興高采烈出遊，沒想到在中壢車站上廁所會坐到會移動的馬桶蓋，造成耳後撕裂傷濺血，因逢國慶連假，1人坐電動輪椅、1人騎YouBike在市區尋尋覓覓約1小時，才找到站前中壢天晟醫院掛急診，在醫院照X光、打破傷風還縫了5針，敗興而歸。

陪同的傅姓志工昨在臉書粉專PO文表示，她可憐的朋友（何婦）是用自己的鮮血「建國旗」，一行人傍晚回程的路上回到中壢火車站，再回去看廁所的坐墊依舊沒有修，讓她不知道要用什麼方法才能夠讓幫這些身障朋友加強保障？

對此，台鐵公司說明，何婦使用中壢車站後站愛心廁所不慎跌倒受傷一事，因當下旅客並未告知車站即離開，當晚約7點13分返回車站告知方知跌倒情事。因離旅客搭車時間約剩3分鐘，故旅客告知事後找時間再到車站說明。車站接到通知立即到現場確認馬桶蓋位置正確但連接處已斷裂，站方立即封閉該後站愛心廁所，並貼出廁所故障維護中字樣，昨日把該故障馬桶蓋修復完畢，並再次開放使用。對於受傷的何婦台鐵聯繫後，給予慰問和相關協助。

中壢長期關心身障族群使用設施的中原大學設計學院副院長陳歷渝，事後在其管理的U.D.design通用設計摸象分享此案例說，真的太扯了，他強調，本來無障礙設施的東西最重要是要固定穩妥，才能讓身障朋友放心使用，馬桶蓋脫落會導致使用者跌倒受傷，最怕的是頭部著地會更嚴重。他希望台鐵和其他提供無障礙廁所的機關、單位和維管公廁設施的人員，都能加強無障礙設施的維護，避免類似意外重演。

家住台北市的何婦（左1）和友人開心出遊，卻因在中壢車站愛心廁所馬桶蓋脫落，害她慘摔。（讀者提供）

何姓婦人耳後濺血縫5針。（讀者提供）

